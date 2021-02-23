SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / The Euphoria
Smart Forex Lab.

The Euphoria

Smart Forex Lab.
0 avis
Fiabilité
240 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 69%
Weltrade-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 463
Bénéfice trades:
1 850 (75.11%)
Perte trades:
613 (24.89%)
Meilleure transaction:
431.37 USD
Pire transaction:
-53.60 USD
Bénéfice brut:
5 647.88 USD (555 737 pips)
Perte brute:
-4 782.16 USD (471 440 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (185.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
431.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
51.13%
Charge de dépôt maximale:
61.23%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
1 138 (46.20%)
Courts trades:
1 325 (53.80%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
3.05 USD
Perte moyenne:
-7.80 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-513.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-519.07 USD (25)
Croissance mensuelle:
-16.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 070.84 USD (37.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.17% (1 070.84 USD)
Par fonds propres:
47.41% (710.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1257
EURJPY 337
AUDNZD 298
AUDCAD 188
AUDCHF 173
AUDJPY 112
CADCHF 97
profit 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 312
EURJPY -84
AUDNZD -171
AUDCAD 267
AUDCHF -174
AUDJPY 82
CADCHF 203
profit 431
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 37K
EURJPY -8.9K
AUDNZD -11K
AUDCAD 40K
AUDCHF -9.7K
AUDJPY 17K
CADCHF 24K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +431.37 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +185.31 USD
Perte consécutive maximale: -513.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 34
Swissinv24-Main
0.00 × 2
GrintaInvest-Real
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 3
GoTLimited-Live
0.00 × 7
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 76
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 16
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
FreshForex-Real
0.00 × 6
IVMarkets-Live
0.00 × 10
KTM-Live
0.00 × 43
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
WorldCapitalGroup-Real
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 72
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real6
0.00 × 8
937 plus...
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
Aucun avis
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 20:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.03 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.27 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 05:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.14 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.26 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.26 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.20 21:57
Share of days for 80% of growth is too low
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:500
2022.07.01 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.29 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.18 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.05.15 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.03 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
