Trades:
2 463
Bénéfice trades:
1 850 (75.11%)
Perte trades:
613 (24.89%)
Meilleure transaction:
431.37 USD
Pire transaction:
-53.60 USD
Bénéfice brut:
5 647.88 USD (555 737 pips)
Perte brute:
-4 782.16 USD (471 440 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (185.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
431.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
51.13%
Charge de dépôt maximale:
61.23%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
1 138 (46.20%)
Courts trades:
1 325 (53.80%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
3.05 USD
Perte moyenne:
-7.80 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-513.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-519.07 USD (25)
Croissance mensuelle:
-16.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 070.84 USD (37.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.17% (1 070.84 USD)
Par fonds propres:
47.41% (710.63 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1257
|EURJPY
|337
|AUDNZD
|298
|AUDCAD
|188
|AUDCHF
|173
|AUDJPY
|112
|CADCHF
|97
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|312
|EURJPY
|-84
|AUDNZD
|-171
|AUDCAD
|267
|AUDCHF
|-174
|AUDJPY
|82
|CADCHF
|203
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|37K
|EURJPY
|-8.9K
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|40K
|AUDCHF
|-9.7K
|AUDJPY
|17K
|CADCHF
|24K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +431.37 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +185.31 USD
Perte consécutive maximale: -513.65 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 34
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
GrintaInvest-Real
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 3
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 16
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
FreshForex-Real
|0.00 × 6
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
KTM-Live
|0.00 × 43
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
WorldCapitalGroup-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 72
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
Features
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
- Expert: True Range P MT4 EA, FX Rover P MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Risk: medium
- Backtested: Weltrade in 2010-2020
Recommendations
- Time: GMT+3 / GMT+2 (summer / winter)
- Leverage: 1:100+
- Min balance: $1000
- Account: Forex Chief Direct FX, IC Markets Raw Spread, Tickmill Pro, Weltrade Pro
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
Aucun avis
