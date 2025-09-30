- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e
Le taux de change de HIG-PG a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.03 et à un maximum de 25.20.
Suivez la dynamique Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HIG-PG aujourd'hui ?
L'action Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e est cotée à 25.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.36%, a clôturé hier à 25.04 et son volume d'échange a atteint 24. Le graphique en temps réel du cours de HIG-PG présente ces mises à jour.
L'action Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e verse-t-elle des dividendes ?
Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e est actuellement valorisé à 25.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HIG-PG.
Comment acheter des actions HIG-PG ?
Vous pouvez acheter des actions Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e au cours actuel de 25.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.13 ou de 25.43, le 24 et le -0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HIG-PG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HIG-PG ?
Investir dans Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.59 - 25.46 et le prix actuel 25.13. Beaucoup comparent 0.56% et 0.60% avant de passer des ordres à 25.13 ou 25.43. Consultez le graphique du cours de HIG-PG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. ?
Le cours le plus élevé de HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. l'année dernière était 25.46. Au cours de 24.59 - 25.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. ?
Le cours le plus bas de HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) sur l'année a été 24.59. Sa comparaison avec 25.13 et 24.59 - 25.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HIG-PG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HIG-PG a-t-elle été divisée ?
Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.04 et 0.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.04
- Ouverture
- 25.20
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Plus Bas
- 25.03
- Plus Haut
- 25.20
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 0.56%
- Changement à 6 Mois
- 0.60%
- Changement Annuel
- 0.60%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4