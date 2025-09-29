КотировкиРазделы
Валюты / HIG-PG
Назад в Рынок акций США

HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e

25.13 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HIG-PG за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.03, а максимальная — 25.20.

Следите за динамикой Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIG-PG сегодня?

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) сегодня оценивается на уровне 25.13. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 25.04, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIG-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e?

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e в настоящее время оценивается в 25.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения HIG-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции HIG-PG?

Вы можете купить акции Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) по текущей цене 25.13. Ордера обычно размещаются около 25.13 или 25.43, тогда как 24 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIG-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIG-PG?

Инвестирование в Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e предполагает учет годового диапазона 24.59 - 25.46 и текущей цены 25.13. Многие сравнивают 0.56% и 0.60% перед размещением ордеров на 25.13 или 25.43. Изучайте ежедневные изменения цены HIG-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

Самая высокая цена HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) за последний год составила 25.46. Акции заметно колебались в пределах 24.59 - 25.46, сравнение с 25.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

Самая низкая цена HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) за год составила 24.59. Сравнение с текущими 25.13 и 24.59 - 25.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIG-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIG-PG?

В прошлом Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.04 и 0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.03 25.20
Годовой диапазон
24.59 25.46
Предыдущее закрытие
25.04
Open
25.20
Bid
25.13
Ask
25.43
Low
25.03
High
25.20
Объем
24
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
0.60%
Годовое изменение
0.60%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.