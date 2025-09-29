- Обзор рынка
HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e
Курс HIG-PG за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.03, а максимальная — 25.20.
Следите за динамикой Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HIG-PG сегодня?
Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) сегодня оценивается на уровне 25.13. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 25.04, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIG-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e?
Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e в настоящее время оценивается в 25.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения HIG-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции HIG-PG?
Вы можете купить акции Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) по текущей цене 25.13. Ордера обычно размещаются около 25.13 или 25.43, тогда как 24 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIG-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HIG-PG?
Инвестирование в Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e предполагает учет годового диапазона 24.59 - 25.46 и текущей цены 25.13. Многие сравнивают 0.56% и 0.60% перед размещением ордеров на 25.13 или 25.43. Изучайте ежедневные изменения цены HIG-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?
Самая высокая цена HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) за последний год составила 25.46. Акции заметно колебались в пределах 24.59 - 25.46, сравнение с 25.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?
Самая низкая цена HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) за год составила 24.59. Сравнение с текущими 25.13 и 24.59 - 25.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIG-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HIG-PG?
В прошлом Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.04 и 0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.04
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.03
- High
- 25.20
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 0.60%
- Годовое изменение
- 0.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%