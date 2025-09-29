クォートセクション
通貨 / HIG-PG
株に戻る

HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e

25.13 USD 0.09 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HIG-PGの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり25.03の安値と25.20の高値で取引されました。

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

HIG-PG株の現在の価格は？

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eの株価は本日25.13です。0.36%内で取引され、前日の終値は25.04、取引量は24に達しました。HIG-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eの株は配当を出しますか？

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eの現在の価格は25.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.60%やUSDにも注目します。HIG-PGの動きはライブチャートで確認できます。

HIG-PG株を買う方法は？

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eの株は現在25.13で購入可能です。注文は通常25.13または25.43付近で行われ、24や-0.28%が市場の動きを示します。HIG-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。

HIG-PG株に投資する方法は？

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eへの投資では、年間の値幅24.59 - 25.46と現在の25.13を考慮します。注文は多くの場合25.13や25.43で行われる前に、0.56%や0.60%と比較されます。HIG-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.の株の最高値は？

HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.の過去1年の最高値は25.46でした。24.59 - 25.46内で株価は大きく変動し、25.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.の株の最低値は？

HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.(HIG-PG)の年間最安値は24.59でした。現在の25.13や24.59 - 25.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HIG-PGの動きはライブチャートで確認できます。

HIG-PGの株式分割はいつ行われましたか？

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.04、0.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.03 25.20
1年のレンジ
24.59 25.46
以前の終値
25.04
始値
25.20
買値
25.13
買値
25.43
安値
25.03
高値
25.20
出来高
24
1日の変化
0.36%
1ヶ月の変化
0.56%
6ヶ月の変化
0.60%
1年の変化
0.60%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待