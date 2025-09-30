- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e
A taxa do HIG-PG para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.03 e o mais alto foi 25.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HIG-PG hoje?
Hoje Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) está avaliado em 25.13. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 25.04, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HIG-PG em tempo real.
As ações de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e pagam dividendos?
Atualmente Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e está avaliado em 25.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.60% e USD. Monitore os movimentos de HIG-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HIG-PG?
Você pode comprar ações de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) pelo preço atual 25.13. Ordens geralmente são executadas perto de 25.13 ou 25.43, enquanto 24 e -0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HIG-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HIG-PG?
Investir em Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e envolve considerar a faixa anual 24.59 - 25.46 e o preço atual 25.13. Muitos comparam 0.56% e 0.60% antes de enviar ordens em 25.13 ou 25.43. Estude as mudanças diárias de preço de HIG-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?
O maior preço de HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) no último ano foi 25.46. As ações oscilaram bastante dentro de 24.59 - 25.46, e a comparação com 25.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?
O menor preço de HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) no ano foi 24.59. A comparação com o preço atual 25.13 e 24.59 - 25.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HIG-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HIG-PG?
No passado Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.04 e 0.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.04
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.03
- High
- 25.20
- Volume
- 24
- Mudança diária
- 0.36%
- Mudança mensal
- 0.56%
- Mudança de 6 meses
- 0.60%
- Mudança anual
- 0.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4