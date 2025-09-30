CotaçõesSeções
Moedas / HIG-PG
Voltar para Ações

HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e

25.13 USD 0.09 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HIG-PG para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.03 e o mais alto foi 25.20.

Veja a dinâmica do par de moedas Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HIG-PG hoje?

Hoje Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) está avaliado em 25.13. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 25.04, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HIG-PG em tempo real.

As ações de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e pagam dividendos?

Atualmente Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e está avaliado em 25.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.60% e USD. Monitore os movimentos de HIG-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HIG-PG?

Você pode comprar ações de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) pelo preço atual 25.13. Ordens geralmente são executadas perto de 25.13 ou 25.43, enquanto 24 e -0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HIG-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HIG-PG?

Investir em Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e envolve considerar a faixa anual 24.59 - 25.46 e o preço atual 25.13. Muitos comparam 0.56% e 0.60% antes de enviar ordens em 25.13 ou 25.43. Estude as mudanças diárias de preço de HIG-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

O maior preço de HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) no último ano foi 25.46. As ações oscilaram bastante dentro de 24.59 - 25.46, e a comparação com 25.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

O menor preço de HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) no ano foi 24.59. A comparação com o preço atual 25.13 e 24.59 - 25.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HIG-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HIG-PG?

No passado Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.04 e 0.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.03 25.20
Faixa anual
24.59 25.46
Fechamento anterior
25.04
Open
25.20
Bid
25.13
Ask
25.43
Low
25.03
High
25.20
Volume
24
Mudança diária
0.36%
Mudança mensal
0.56%
Mudança de 6 meses
0.60%
Mudança anual
0.60%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4