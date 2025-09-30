QuotazioniSezioni
HIG-PG
HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e

25.13 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HIG-PG ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.03 e ad un massimo di 25.20.

Segui le dinamiche di Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HIG-PG oggi?

Oggi le azioni Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e sono prezzate a 25.13. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 25.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HIG-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e pagano dividendi?

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e è attualmente valutato a 25.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HIG-PG.

Come acquistare azioni HIG-PG?

Puoi acquistare azioni Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e al prezzo attuale di 25.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.13 o 25.43, mentre 24 e -0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HIG-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HIG-PG?

Investire in Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e implica considerare l'intervallo annuale 24.59 - 25.46 e il prezzo attuale 25.13. Molti confrontano 0.56% e 0.60% prima di effettuare ordini su 25.13 o 25.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HIG-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

Il prezzo massimo di HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. nell'ultimo anno è stato 25.46. All'interno di 24.59 - 25.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

Il prezzo più basso di HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) nel corso dell'anno è stato 24.59. Confrontandolo con gli attuali 25.13 e 24.59 - 25.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HIG-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HIG-PG?

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.04 e 0.60%.

Intervallo Giornaliero
25.03 25.20
Intervallo Annuale
24.59 25.46
Chiusura Precedente
25.04
Apertura
25.20
Bid
25.13
Ask
25.43
Minimo
25.03
Massimo
25.20
Volume
24
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
0.60%
Variazione Annuale
0.60%
