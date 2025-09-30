KurseKategorien
Währungen / HIG-PG
Zurück zum Aktien

HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e

25.13 USD 0.09 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HIG-PG hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HIG-PG heute?

Die Aktie von Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) notiert heute bei 25.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.04 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von HIG-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HIG-PG Dividenden?

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e wird derzeit mit 25.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HIG-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich HIG-PG-Aktien?

Sie können Aktien von Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) zum aktuellen Kurs von 25.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.13 oder 25.43 platziert, während 24 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HIG-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HIG-PG-Aktien?

Bei einer Investition in Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e müssen die jährliche Spanne 24.59 - 25.46 und der aktuelle Kurs 25.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.56% und 0.60%, bevor sie Orders zu 25.13 oder 25.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HIG-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

Der höchste Kurs von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) im vergangenen Jahr lag bei 25.46. Innerhalb von 24.59 - 25.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?

Der niedrigste Kurs von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) im Laufe des Jahres betrug 24.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.13 und der Spanne 24.59 - 25.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HIG-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HIG-PG statt?

Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.04 und 0.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.03 25.20
Jahresspanne
24.59 25.46
Vorheriger Schlusskurs
25.04
Eröffnung
25.20
Bid
25.13
Ask
25.43
Tief
25.03
Hoch
25.20
Volumen
24
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
0.56%
6-Monatsänderung
0.60%
Jahresänderung
0.60%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4