HIG-PG: Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e
Der Wechselkurs von HIG-PG hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HIG-PG heute?
Die Aktie von Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) notiert heute bei 25.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.04 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von HIG-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HIG-PG Dividenden?
Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e wird derzeit mit 25.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HIG-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich HIG-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e (HIG-PG) zum aktuellen Kurs von 25.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.13 oder 25.43 platziert, während 24 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HIG-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HIG-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e müssen die jährliche Spanne 24.59 - 25.46 und der aktuelle Kurs 25.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.56% und 0.60%, bevor sie Orders zu 25.13 oder 25.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HIG-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?
Der höchste Kurs von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) im vergangenen Jahr lag bei 25.46. Innerhalb von 24.59 - 25.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.?
Der niedrigste Kurs von HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. (HIG-PG) im Laufe des Jahres betrug 24.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.13 und der Spanne 24.59 - 25.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HIG-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HIG-PG statt?
Hartford Financial Services Group Inc (The) Depositary Shares e hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.04 und 0.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.04
- Eröffnung
- 25.20
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Tief
- 25.03
- Hoch
- 25.20
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 0.56%
- 6-Monatsänderung
- 0.60%
- Jahresänderung
- 0.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4