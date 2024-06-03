SignauxSections
Thang Chu

Nexus Portfolio

Thang Chu
1 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 550
Bénéfice trades:
4 048 (53.61%)
Perte trades:
3 502 (46.38%)
Meilleure transaction:
107.68 USD
Pire transaction:
-82.64 USD
Bénéfice brut:
38 610.76 USD (3 007 614 pips)
Perte brute:
-39 273.08 USD (2 748 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (109.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
593.46 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.85%
Charge de dépôt maximale:
5.42%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
135
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
4 317 (57.18%)
Courts trades:
3 233 (42.82%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
9.54 USD
Perte moyenne:
-11.21 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-133.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-314.72 USD (9)
Croissance mensuelle:
-4.20%
Prévision annuelle:
-50.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 884.19 USD
Maximal:
3 306.92 USD (122.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.41% (3 306.51 USD)
Par fonds propres:
6.98% (265.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1159
USDJPY 1132
GBPJPY 718
EURJPY 527
USDCAD 410
GBPAUD 396
EURNZD 391
EURCAD 374
EURGBP 351
EURAUD 348
GBPCAD 335
EURUSD 330
GBPNZD 320
GBPCHF 259
XAUJPY 221
AUDNZD 166
CADJPY 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 265
GBPJPY -1K
EURJPY -1.3K
USDCAD 73
GBPAUD 4
EURNZD -131
EURCAD 131
EURGBP -254
EURAUD -606
GBPCAD -315
EURUSD 72
GBPNZD -102
GBPCHF -275
XAUJPY 1.2K
AUDNZD 10
CADJPY -425
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 184K
USDJPY 32K
GBPJPY -18K
EURJPY -27K
USDCAD 8.5K
GBPAUD 12K
EURNZD -13K
EURCAD 20K
EURGBP -14K
EURAUD -51K
GBPCAD -36K
EURUSD 3.7K
GBPNZD -18K
GBPCHF -13K
XAUJPY 196K
AUDNZD 3.1K
CADJPY -9.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.68 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +109.53 USD
Perte consécutive maximale: -133.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.50 × 112
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.63 × 8
FPMarkets-Live
0.70 × 144
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7491
ICMarketsEU-MT5-4
0.86 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.86 × 44
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 540
CapitalPointTrading-MT5-4
1.28 × 40
ICMarketsAU-Live
1.41 × 159
FusionMarkets-Live
1.43 × 753
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 603
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
112 plus...
Signal for Nexus Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/111663
Note moyenne:
Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2024.06.03 13:07  (modifié 2024.06.03 13:23) 
 

Disaster. Profits are minor and losses are huge.

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.