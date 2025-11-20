Feita de Trader para Trader, a Boleta VSTrader PRO é uma solução inteligente para o trader que especialmente para FTMO, The5ers, FundedNext e qualquer outra mesa proprietária que aceite uso de EAs.

• Entrada a Mercado ou Pendente Com um Clique - posicione rapidamente sua ordem e execute em instantes.

• Gestão de Risco Inteligente – cálculo automático de risco por operação pré-definido. Exemplo: 0,2%, 0,5% do saldo da conta, por trade (configurável).

• Relação Risco por Trade – determine a quantidade de vezes que você buscará como objetivo em cada trade. Exemplo: 2.0 para duas vezes o risco, 3.0 para três vezes o risco (configurável).

• Percentual de Lucro e de Perda Dária - determine um percentual de lucro e de drawdown diário para parar as operações. Imprensindível para evitar overtrading ou para perdas excessivas ou até mesmo a perda da conta. Exemplo: 2% de ganho para as operações e 1% de perda para as operações (configurável).

• Percentual de Meta de Lucro da Conta Para os Desafios – defina um percentual de lucro para interromper as operações em andamento, assim que o objetivo for atingido. Exemplo: 8,0 para 8%, 10,0 para 10%. Às vezes, a meta para a aprovação é alcançada, mas a operação continua em andamento, o que pode trazer o risco do preço voltar e levar à necessidade de fazer novas operações para atingir a meta (configurável).



• Breakeven Inteligente Para Proteger a Operação – porcentagem do takeprofit em relação ao stop loss (configurável)

• Trailing Stop por ATR – protege o lucro de sua operação em andamento. Exemplo: 0,5x, 1x, 1,5x ou ATR (configurável)

• Bloqueio de Operações em Horário de Notícias - evite ser penalizado ao descumprir umas das principais regras das mesas proprietárias. Exemplo: bloqueie operações em um determinado ativo 2 minutos antes e 2 minutos depois (configurável).

• Fechamento Automático – programe o encerramento automático das operações diariamente ou às sextas-feiras para evitar trocas e lacunas diário e semanal (configurável)

• Adicione mais Contratos à Posição com um Clique – aumente o volume da sua posição de acordo com a gestão de risco pré-definida inicialmente, seja em contas netting/hedging.

• Parciais com um Único Clique – proteja o lucro rapidamente. Defina, antecipadamente, o quanto da posição será encerrada. Exemplo: 0.3 para 1/3 da posição, 0.5 para metade da posição. (configurável)

Perfeita para Contas Financiadas em Mesas Proprietárias

Respeite todas as regras: saque diário, bloqueio de operações em horário de notícias, risco de comércio, meta de conta, etc. Mantenha sua conta financiada sempre ativa.

Interface Profissional

Fundo fumê escuro, bordas douradas, botões elegantes e 100% funcionais.

