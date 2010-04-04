Scalpetronix Indicator — le noyau de signaux du robot Scalpetronix

Cet indicateur implémente les algorithmes et signaux sur lesquels repose l’Expert Advisor Scalpetronix. Toutes les entrées du robot sont générées à partir de ces calculs : combinaison de moyennes mobiles exponentielles (EMA), filtrage de tendance via l’ADX, normalisation de la volatilité à l’aide de l’ATR et analyse de la structure des bougies.

Avantages de l’indicateur

fonctionne avec un système EMA multiniveaux (rapide et lente) avec seuil dynamique ;

élimine les signaux faibles grâce au filtrage ADX ;

prend en compte la volatilité via l’ATR, en adaptant la sensibilité aux différentes phases du marché ;

analyse la structure des bougies (modèles HH/HL pour les achats et LH/LL pour les ventes) ;

visualise les signaux à l’aide de lignes multicouches et de zones remplies, et trace des flèches aux points d’entrée.

Algorithme de fonctionnement

Calcul de l’EMA et du seuil dynamique

sep(t) = max(Point, 0.1 * ATR(t))

— état d’achat : EMA_fast(t) > EMA_slow(t) + sep(t)

— état de vente : EMA_fast(t) < EMA_slow(t) - sep(t)

Vérification de la structure des bougies

— pour les achats : High(t-1) > High(t-2) et Low(t-1) > Low(t-2)

— pour les ventes : High(t-1) < High(t-2) et Low(t-1) < Low(t-2)

Filtrage par la force de la tendance

Un signal est confirmé uniquement si ADX(t) > ADX_threshold.

Changement de phase

Lors d’un changement de direction, une copie des couches (Up↔Down) est effectuée afin de maintenir la continuité des canaux.

Règles de génération des signaux

Un signal d’achat est généré si :

EMA_fast(t) > EMA_slow(t) + sep(t)

et (EMA_fast(t-1) <= EMA_slow(t-1) + 0.5 * sep(t-1) ou le modèle HH/HL est vérifié)

et ADX(t) > ADX_threshold

Un signal de vente est généré si :

EMA_fast(t) < EMA_slow(t) - sep(t)

et (EMA_fast(t-1) >= EMA_slow(t-1) - 0.5 * sep(t-1) ou le modèle LH/LL est vérifié)

et ADX(t) > ADX_threshold

Segmentation et visualisation

L’indicateur utilise 10 buffers :

4 lignes pour les phases d’achat (bufUpL1…L4),

4 lignes pour les phases de vente (bufDownL1…L4),

2 buffers de remplissage (bandBuy et bandSell).

L’épaisseur des lignes est définie par les paramètres widthCore, widthInner, widthOuter et widthEdge, créant une gradation visuelle de la force de la tendance.

Lors du changement de phase, des objets flèches apparaissent sur le graphique : bleu (code 233) pour achat et rouge (code 234) pour vente.

Paramètres de l’indicateur