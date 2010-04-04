Scalpetronix
- Indicatori
- Andrey Kozak
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Scalpetronix Indicator — il nucleo di segnali del robot Scalpetronix
Questo indicatore implementa gli algoritmi e i segnali su cui si basa l’Expert Advisor Scalpetronix. Tutti gli ingressi del robot vengono generati a partire da questi calcoli: combinazione di medie mobili esponenziali (EMA), filtraggio del trend tramite ADX, normalizzazione della volatilità con ATR e analisi della struttura delle candele.
Vantaggi dell’indicatore
-
utilizza un sistema EMA multilivello (veloce e lenta) con soglia dinamica;
-
elimina i segnali deboli grazie al filtraggio ADX;
-
tiene conto della volatilità tramite ATR, adattando la sensibilità alle diverse fasi di mercato;
-
analizza la struttura delle candele (modelli HH/HL per acquisti e LH/LL per vendite);
-
visualizza i segnali con linee multilivello e aree riempite, oltre a tracciare frecce nei punti di ingresso.
Algoritmo di funzionamento
Calcolo di EMA e soglia dinamica
sep(t) = max(Point, 0.1 * ATR(t))
— stato di acquisto: EMA_fast(t) > EMA_slow(t) + sep(t)
— stato di vendita: EMA_fast(t) < EMA_slow(t) - sep(t)
Verifica della struttura delle candele
— per acquisti: High(t-1) > High(t-2) e Low(t-1) > Low(t-2)
— per vendite: High(t-1) < High(t-2) e Low(t-1) < Low(t-2)
Filtraggio della forza del trend
Un segnale è confermato solo se ADX(t) > ADX_threshold.
Cambio di fase
Quando la direzione cambia, viene eseguita la copia dei livelli (Up↔Down) per mantenere la continuità dei canali.
Regole di generazione dei segnali
Un segnale di acquisto viene generato se:
-
EMA_fast(t) > EMA_slow(t) + sep(t)
-
e (EMA_fast(t-1) <= EMA_slow(t-1) + 0.5 * sep(t-1) oppure è soddisfatto il modello HH/HL)
-
e ADX(t) > ADX_threshold
Un segnale di vendita viene generato se:
-
EMA_fast(t) < EMA_slow(t) - sep(t)
-
e (EMA_fast(t-1) >= EMA_slow(t-1) - 0.5 * sep(t-1) oppure è soddisfatto il modello LH/LL)
-
e ADX(t) > ADX_threshold
Segmentazione e visualizzazione
L’indicatore utilizza 10 buffer:
-
4 linee per le fasi di acquisto (bufUpL1…L4),
-
4 linee per le fasi di vendita (bufDownL1…L4),
-
2 buffer di riempimento (bandBuy e bandSell).
Lo spessore delle linee è definito dai parametri widthCore, widthInner, widthOuter e widthEdge, creando una gradazione visiva della forza del trend.
Al cambio di fase compaiono oggetti freccia sul grafico: blu (codice 233) per acquisto e rosso (codice 234) per vendita.
Parametri dell’indicatore
-
fastEmaPeriod — periodo della EMA veloce.
-
slowEmaPeriod — calcolato come fastEmaPeriod + 2.
-
calcBars — profondità di analisi (da 50 a 5000).
-
widthCore, widthInner, widthOuter, widthEdge — sistema di spessori per la visualizzazione multilivello.