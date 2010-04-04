Scalpetronix

Scalpetronix Indicator — il nucleo di segnali del robot Scalpetronix

Questo indicatore implementa gli algoritmi e i segnali su cui si basa l’Expert Advisor Scalpetronix. Tutti gli ingressi del robot vengono generati a partire da questi calcoli: combinazione di medie mobili esponenziali (EMA), filtraggio del trend tramite ADX, normalizzazione della volatilità con ATR e analisi della struttura delle candele.

Vantaggi dell’indicatore

  • utilizza un sistema EMA multilivello (veloce e lenta) con soglia dinamica;

  • elimina i segnali deboli grazie al filtraggio ADX;

  • tiene conto della volatilità tramite ATR, adattando la sensibilità alle diverse fasi di mercato;

  • analizza la struttura delle candele (modelli HH/HL per acquisti e LH/LL per vendite);

  • visualizza i segnali con linee multilivello e aree riempite, oltre a tracciare frecce nei punti di ingresso.

Algoritmo di funzionamento

Calcolo di EMA e soglia dinamica
sep(t) = max(Point, 0.1 * ATR(t))
— stato di acquisto: EMA_fast(t) > EMA_slow(t) + sep(t)
— stato di vendita: EMA_fast(t) < EMA_slow(t) - sep(t)

Verifica della struttura delle candele
— per acquisti: High(t-1) > High(t-2) e Low(t-1) > Low(t-2)
— per vendite: High(t-1) < High(t-2) e Low(t-1) < Low(t-2)

Filtraggio della forza del trend
Un segnale è confermato solo se ADX(t) > ADX_threshold.

Cambio di fase
Quando la direzione cambia, viene eseguita la copia dei livelli (Up↔Down) per mantenere la continuità dei canali.

Regole di generazione dei segnali

Un segnale di acquisto viene generato se:

  • EMA_fast(t) > EMA_slow(t) + sep(t)

  • e (EMA_fast(t-1) <= EMA_slow(t-1) + 0.5 * sep(t-1) oppure è soddisfatto il modello HH/HL)

  • e ADX(t) > ADX_threshold

Un segnale di vendita viene generato se:

  • EMA_fast(t) < EMA_slow(t) - sep(t)

  • e (EMA_fast(t-1) >= EMA_slow(t-1) - 0.5 * sep(t-1) oppure è soddisfatto il modello LH/LL)

  • e ADX(t) > ADX_threshold

Segmentazione e visualizzazione

L’indicatore utilizza 10 buffer:

  • 4 linee per le fasi di acquisto (bufUpL1…L4),

  • 4 linee per le fasi di vendita (bufDownL1…L4),

  • 2 buffer di riempimento (bandBuy e bandSell).

Lo spessore delle linee è definito dai parametri widthCore, widthInner, widthOuter e widthEdge, creando una gradazione visiva della forza del trend.
Al cambio di fase compaiono oggetti freccia sul grafico: blu (codice 233) per acquisto e rosso (codice 234) per vendita.

Parametri dell’indicatore

  • fastEmaPeriod — periodo della EMA veloce.

  • slowEmaPeriod — calcolato come fastEmaPeriod + 2.

  • calcBars — profondità di analisi (da 50 a 5000).

  • widthCore, widthInner, widthOuter, widthEdge — sistema di spessori per la visualizzazione multilivello.


