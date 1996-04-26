LineBreack Chart Ultra

Line Break (Линейный Прорыв) — это оригинальный графический метод из японского трейдинга, позволяющий видеть рынок без рыночного «шума». Индикатор строит офлайн-график, где каждая «линия» (блок) формируется только при пробое цены выше/ниже предыдущих экстремумов.

В отличие от обычных свечей и баров, здесь не учитывается время — новые блоки появляются только при значимом движении цены. Это позволяет трейдеру легко находить:

чистые тренды без лишних колебаний,

разворотные точки ,

сильные уровни поддержки/сопротивления.



