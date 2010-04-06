Lost Connection Alert MT4

Cet utilitaire vous aidera à éviter de perdre de l'argent sur vos transactions lorsque votre terminal perd la connexion avec le courtier ou que votre VPS/ordinateur entre en mise à jour et n'ouvre pas automatiquement votre client MetaTrader après la mise à jour. En quoi ce produit est-il différent des autres alertes de déconnexion ? Celui-ci vous enverra un e-mail et/ou un SMS même lorsque votre client MetaTrader est déconnecté d'Internet ou ne répond pas ! Votre client est surveillé en externe et ne dépend pas de sa propre connexion Internet.

* Cela ne fonctionne que sur MetaTrader 4. Retrouvez la version MetaTrader 5 ici : https://www.mql5.com/en/market/product/113930


Il existe deux types de notifications :

1- Votre client MetaTrader perd la connexion avec le courtier. Un email, un SMS et une notification push (si configuré) seront envoyés à votre application mobile dans les plus brefs délais.

2- Votre client MetaTrader n'a pas démarré, a perdu la connexion à Internet ou ne répond pas. Un email et un SMS vous seront envoyés.

Attention, tous les types de méthodes de notifications sont entièrement personnalisables !



Caractéristiques

  • Surveillez sur autant de terminaux MetaTrader que vous le souhaitez, à condition que l'identifiant soit différent pour chacun.
  • Définissez la fréquence de la surveillance. Vous pouvez demander à vérifier chaque minute jusqu'à chaque semaine.
  • Choisissez un e-mail et un téléphone auquel être averti par SMS. Vous pouvez sélectionner une ou les deux méthodes.
  • Veuillez noter que vous devez saisir un numéro de téléphone valide avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional pour que la notification par SMS fonctionne.
    Les SMS sont envoyés depuis un numéro de téléphone d’Amérique du Nord. Des frais peuvent s'appliquer si votre fournisseur facture les SMS entrants en provenance d'Amérique du Nord.
  • Définissez si vous souhaitez être averti du type 1, du type 2 ou des deux (cochez les types ci-dessus).


Installation

1. Étant donné que la déconnexion de votre client est surveillée en externe, vous devez autoriser WebRequest à cette URL :  http://bciweb.ddns.net . Sans cela, cet utilitaire ne pourra pas envoyer son statut.
Dans votre client MetaTrader, accédez à Outils -> Options. Dans l'onglet Expert Advisors, cochez la case « Autoriser WebRequest pour l'URL répertoriée : » et ajoutez l'URL  http://bciweb.ddns.net  à la liste et appuyez sur OK.
*Vérifiez la capture d'écran 4 pour plus de détails.

2. Si vous souhaitez recevoir des notifications push sur votre téléphone (avec l'application MetaTrader installée et connectée à votre compte MQL5), vous devez l'activer sur le client MetaTrader.
Dans votre client MetaTrader, accédez à Outils -> Options. Dans l'onglet Notifications, cochez les cases « Activer les notifications Push » et appuyez sur OK.
Vous pouvez appuyer sur Test pour voir si cela fonctionne. Vous devriez recevoir une notification de test sur l'application MetaTrader de votre téléphone mobile.
*Vérifiez la capture d'écran 5 pour plus de détails.


Paramètres de l'utilitaire (Capture d'écran 3)

  1. Identifiant : saisissez le nom de connexion de votre compte MQL5 suivi de - XX, où XX sont deux chiffres désignant votre numéro d'instance. Par exemple, si la connexion à votre compte est Alice12, alors le premier client MetaTrader sur lequel vous exécutez cet utilitaire aura l'identifiant Alice12 - 01. Le deuxième client MetaTrader que vous souhaitez surveiller aura l'identifiant Alice12 - 02. Et ainsi de suite. Chaque identifiant DOIT ÊTRE UNIQUE.

  2. Fréquence : saisissez la durée en minutes entre chaque vérification de l'état de votre client. Si vous mettez 5, alors l'utilitaire vérifiera l'état de votre client MetaTrader toutes les 5 minutes. Le minimum est de 1 minute et le maximum est de 10 080 minutes, soit 1 semaine. Veuillez saisir la valeur en minutes seulement ! Si vous souhaitez régler sur 2 heures, saisissez l'équivalent en minutes, soit 120 minutes.

  3. E-mail : saisissez l'e-mail auquel vous souhaitez être averti en cas de changement de statut. Laissez vide si vous ne souhaitez pas être averti par email.

  4. Téléphone : saisissez votre numéro de téléphone auquel vous souhaitez être averti en cas de changement de statut. Laissez vide si vous ne souhaitez pas être averti par SMS. Vous devez saisir les 10 chiffres+ de votre numéro de téléphone.

  5. Broker Connection Notification Enable : True si vous souhaitez être averti lorsque la connexion au courtier est perdue. Double-cliquez pour passer à False si vous ne souhaitez pas être averti.

  6. Activer la notification de connexion MetaTrader : True si vous souhaitez être averti lorsque la connexion au client MetaTrader ou à Internet est perdue. Double-cliquez pour passer à False si vous ne souhaitez pas être averti.


*Cet utilitaire fonctionnera avec n'importe quel VPS, y compris le VPS MQL5.com et avec n'importe quel ordinateur exécutant MetaTrader.

J'apprécierais grandement un avis positif si vous êtes satisfait de votre achat. N'hésitez pas à me contacter pour trouver une solution si ce n'est pas votre cas.


