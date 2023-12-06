Erreurs, bugs, questions - page 897
Veuillez me dire comment créer un sondage sur le forum ?
Où un nouveau sujet il ya une petite flèche, cliquez sur elle et sort"nouveau sondage" choisir.
Là où se trouve un nouveau sujet, il y a une petite flèche, cliquez dessus et"nouveau sondage" s'affiche.
Pouvez-vous me dire comment déplacer le curseur pour lire les données sur une nouvelle ligne? Je ne trouve pas la commande pour déplacer le curseur sur une nouvelle ligne, merci.
FileSeek().
Ai-je raison de supposer que cette fonction ne peut déplacer le curseur qu'en lisant les caractères du début du fichier ? Comment peut-il déplacer le curseur vers une nouvelle ligne dans un fichier comme celui-ci ?
Hum... pas de fichier csv. Je vais le convertir en txt.
a fait croire qu'il ouvrait un csv avec un éditeur de texte.
déplacer le curseur sur une nouvelle ligne du fichier
FILE_LINE_END
Obtenir les drapeaux de fin deligne
Qu'est-ce qu'une nouvelle ligne dans un fichier ? Un fichier a-t-il des lignes ?
Donc, d'après ma disposition de fichiers, pour passer de la ligne 95 à la ligne 96, je dois connaître le nombre de fichiers dans la ligne et compter le nombre de variables =(95*(nombre de valeurs dans la ligne)+1)
C'est comme ça que ça marche ? Cela semble facile, si j'ai besoin de toutes les valeurs dans le fichier, mais j'ai besoin d'un fichier csv pour l'archivage des nouvelles actuelles et futures, et je dois réfléchir au mécanisme de recherche de lignes, que les données correspondent aux critères, par exemple seulement 95 ligne a toutes les données qui répondent à mes exigences (EURUSD;2012;12;15;12;30) - si cette ligne est trouvée, alors le commerce est autorisé, etc.
Veuillez lire attentivement toutes les opérations du dossier. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour naviguer dans le dossier.
Essayez d'expérimenter avec cet exemple :
//---
Il existe également de nombreux exemples dans l'aide, la base de code et les articles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le prendre et de l'utiliser. ))
J'ai plus ou moins compris, le terminal voit un fichier csv non pas comme un tableau mais comme un fichier habituel où toutes les variables sont alignées et séparées par un séparateur, et pour s'y orienter comme dans un tableau, j'ai écrit un petit script d'exemple pour travailler avec les csv comme avec un tableau, d'un point de vue humain, aussi étrange que cela puisse paraître, aujourd'hui / demain je vais jeter dans CodeBase, je pense que beaucoup seront intéressants