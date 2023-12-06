Erreurs, bugs, questions - page 901
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 pass (6, 464) testé avec l'erreur "critical runtime error in global initialization function (error 520, module 0, file 32767, line 0, col 0)" en 15 ms (PR 146)
Nulle part pour le moment. Dans la prochaine version, le décryptage du texte sera disponible.
L'erreur 520 signifie que le conseiller expert n'a pas pu être chargé pour l'exécution.
Je ne suis pas venu ici depuis un moment... Peut-être que quelque chose a changé depuis et que je suis dans le réservoir ?
J'ai installé 730 build MT5 sur un Windows XP SP3 x86 propre, j'ai ouvert un nouveau compte de démonstration et un compte réel, juste au cas où. J'attends que l'historique soit téléchargé. Il n'est pas téléchargé. J'ai redémarré le terminal, ça ne veut pas télécharger. QUOI DE NEUF ?
Où (qui) sont ouverts les comptes ?
Oui, j'ai tout fait par défaut, j'ai ouvert un nouveau compte via le menu MT5, puis le second. Un nom de serveur étrange que j'avais, je ne m'en souviens plus maintenant, je réponds depuis mon ancien XP en ce moment. Je pense que le nom du serveur était le même dans les deux cas. Je ne peux pas regarder avant demain, si c'est si important.
La question était de savoir s'il y avait suffisamment de données sur ce serveur pour le symbole demandé. Vous avez donné une capture d'écran du NZDUSD. Vous pouvez voir que les graphiques mensuels et minutes sont ouverts. Combien de données mensuelles y a-t-il maintenant ? Dans les paramètres du terminal de l'onglet Graphiques, combien de barres sont définies dans l'option Max bars de la fenêtre?
C'est la première chose à laquelle vous devez prêter attention. Et lorsque vous posez une question, fournissez toutes ces informations. Essayez de vous connecter au serveur MQ et ouvrez la fenêtre avec les données mensuelles du même NZDUSD.
MQL4 dispose d'une fonction appelée Indicator Buffer Emulation.
Il permet d'alterner les fonctions ArraySetAsSeries() et ArrayResize() pour déplacer facilement les éléments à l'intérieur d'un tableau, tout en ajoutant des cellules vides à son tout début.
Malheureusement, une telle possibilité n'est pas disponible dans MQL5 depuis l'année dernière, puisque les fonctions mentionnées ci-dessus ont cessé de fonctionner correctement dans la plateforme MetaTrader 5 il y a un an.
Tout d'abord, je suis surpris par le fait que le site officiel de MT5 distribue une version sciemment non fiable. Un débutant le téléchargera et l'installera, et puis quoi ? Une autre page d'enquêtes insensées et impitoyables dans ce fil de forum ... et peut-être plus.
Deuxièmement - oui, je n'ai pas pris la peine de clarifier ce qui est littéralement évident : aucun téléchargement de TF avant octobre de cette année, la capture d'écran le montre parfaitement. Il y a une histoire sur le serveur plus profonde ou non - je ne sais pas, mais elle ne se télécharge pas et c'est tout. Et quel genre de serveur inutile a encore moins d'histoire que le serveur de la société de courtage la plus négligée et la plus abandonnée avec MT4?
Troisièmement, où sont ces points d'accès? ! Pas un seul dans la capture d'écran. Je suis parti depuis quelques mois et c'est déjà le bordel... ou mes mains sont si tordues que...
Quatrièmement, j'ai bien sûr fixé d'emblée le nombre maximal de barres à Illimité.
Maintenant, je me suis mis dans le terminal avec mon ancien système, j'ai mis à jour la 740e version et je les ai enregistrés : MetaQuotes-Demo et MIGBank-Demo - je vais essayer de les configurer là, si je réussis. Mais sur l'ancien système d'historique, tout remonte à 1994.
MetaQuotes-Demo commence avec 1994 pour NZDUSD, maisMIGBank-Demo peut avoir le même historique que celui que vous avez vu sur le graphique.