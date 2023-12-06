Erreurs, bugs, questions - page 903
Est-il réaliste d'obtenir les anciennes versions x32 de MT5 ? J'ai vraiment besoin de revenir à l'été. L'un de mes récents messages dans ce fil de discussion se plaint de "MemoryException 180772428 bytes not available" dans l'onglet " Log" et de "out of memory" dans l'onglet " Experts".Je n'ai pas réussi à m'en débarrasser après avoir installé un système d'exploitation propre et un nouveau MT5 (ce que je n'ai réussi à faire que récemment). J'en conclus donc que le problème n'est pas lié à l'ancien système d'exploitation endommagé ni à mon code (qui a été modifié pour la dernière fois en avril), mais à la prochaine version de MT5, qui sera disponible dans la seconde moitié de l'été. Et puis ça a continué, encore et encore... Aucune erreur ne s'était produite avant cette construction.
Je ne m'en suis pas souvenu tout de suite, car, premièrement, j'avais peur de mes propres problèmes locaux et, deuxièmement, j'avais très peu de temps pour le faire à temps. Transférer mon code aux développeurs pour qu'ils l'analysent - je ne pense pas qu'ils veuillent le changer en pire (d'ailleurs, les développeurs ont leurs propres préoccupations), mais même s'ils sont d'accord, je devrai prendre la peine de simplifier le code - et cela, pour moi, est presque plus difficile que de le développer.
Je veux ajouter que DDR-ca a fonctionné avec des programmes de test et qu'aucune erreur n'a été trouvée ; de plus, 4 nouveaux modules de 1Gb d'un autre fournisseur célèbre sont arrivés à la place d'un module de 1Gb, tout va bien avec eux aussi, mais l'erreur continue d'apparaître et sans cérémonie. Le système n'est pas overclocké. Même si mon code n'est pas écrit de manière optimale, ce n'est pas l'essentiel maintenant, car il fonctionnait sans erreur auparavant de toute façon.
L'un de mes récents messages dans ce fil de discussion se plaignait de "MemoryException 180772428 bytes not available".....
Sur x64 (je n'utilise plus x32), cela suggère que la mémoire n'est pas suffisante et que la taille du fichier d'échange devrait être augmentée (avec tout ce que cela implique - ralentissement pendant l'optimisation pendant de longues périodes, etc.)
Je vais certainement l'essayer, mais je suis toujours fondamentalement curieux de savoir quels types de vis les développeurs ont mis en place et qui sont maintenant différents. Auparavant, avec la même taille de fichier de pagination et d'autres choses étant égales, tout fonctionnait sans problème.
D'ailleurs, un de ces jours, je devrai tester le code sur un paquet de 8 x64 aussi, mais je soupçonne que mes 4 Go se révéleront être quelque chose comme 2 Go pour cela, ce qui, encore une fois, n'est pas suffisant. Et physiquement, tous les emplacements DIMM sont pleins, et aussi, selon le guide d'utilisation de la carte mère, un maximum technique total de 4 Go a été atteint (bien que cela puisse être juste une limitation de cette époque, pas une limitation absolue).
build 740, x86
J'optimise mon Expert Advisor en mode "Balance+min Drawdown" et il semble qu'il essaie d'optimiser uniquement le drawdown. Grâce à l'optimisation, j'obtiens un drawdown de 1% et un profit de 8% du dépôt initial pour l'année. Une semaine plus tôt, les résultats étaient tout à fait différents.
J'optimise mon Expert Advisor en mode "Balance+min Drawdown" et il semble qu'il essaie d'optimiser uniquement le drawdown. Grâce à l'optimisation, j'obtiens un drawdown de 1% et un profit de 8% du dépôt initial pour l'année. Une semaine plus tôt, des résultats tout à fait différents ont été obtenus.
Nous avons exclu des calculs les résultats présentant un solde négatif.
Parlons-en au Service Desk, peut-être avons-nous corrigé quelque chose de mal. Mais veuillez nous donner les calculs les plus détaillés possibles (afin d'aller au fond des choses)
Parlons-en au service d'assistance - peut-être avons-nous fait une erreur. Veuillez nous donner le plus de détails possible (afin que nous puissions régler le problème rapidement).
Demande ouverte #617331
Vous n'avez fourni aucune donnée.
Je vais répéter ma question une fois de plus - il semble que l'optimiseur calcule incorrectement le résultat du Max personnalisé.
Le conseiller expert dans OnTester() retourne Profit * Transactions * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * Facteur de récupération.
Voici les résultats de l'optimisation :
On s'attendait à ce qu'avec plus de bénéfices, de nombre de transactions et de facteur de récupération, et avec moins de drawdown, le résultat soit plus important. Ce qui n'est pas le cas.