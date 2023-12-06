Erreurs, bugs, questions - page 892

TheXpert:

Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser un cas de test minimal et de faire un rapport au service d'assistance ?

pas le temps pour cela le vendredi )
A découvert le M1 grail tester sur tous les ticks, lot constant 0.1. A commencé le test en 1989 avec 100$.
Question à MK, pourquoi autorisez-vous cela ?

Et pourquoi, si le test date de 1989, le graphique est-il comprimé jusqu'en 2011 ?

Voici un test séparé pour la dernière année avec MM.

 
G001:
les procès-verbaux commencent à partir de 1999.
 
G001:
Et pourquoi, si le test date de 1989, le calendrier est comprimé à 2011 ?
Selon MQ, c'est à cela que doit ressembler le graphique si l'on veut y afficher de nombreuses valeurs.
 
G001:
Vous n'êtes pas le premier à vouloir vous en vanter, voici une version antérieure - Grr-al.

Si vous voulez vraiment tester la stratégie, vous pouvez suivre les étapes décrites dans l'article Comment tester un robot de trading avant de l'acheter. Dans ce cas, faites fonctionner votre Grail en mode de délai aléatoire.

 
G001: Découverte de M1 grail tester sur tous les ticks, lot constant 0.1. A commencé le test en 1989 avec 100$.
Et veuillez montrer les résultats d'un test de potick M1 décalé aléatoirement pour 2011.
Rosh:

Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter, voici une version antérieure - Grr-al.

Si vous voulez vraiment tester votre stratégie, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Comment tester un robot de trading avant de l'acheter. Dans ce cas, faites fonctionner votre Grail en mode de délai aléatoire.

Pas tous les enfants ou les commerçants testeurs.
J'ai perdu du temps avec votre testeur et de l'argent avec le vrai.
Il vaut mieux garder un œil sur le produit que vous vendez.

Voici le test que vous avez demandé, sur tous les ticks, M1, délai arbitraire.

Yedelkin:
Et veuillez montrer les résultats de l'essai de Potik sur la M1 avec un retard arbitraire pour 2011.

S'il vous plaît, 2011. Le conseiller réussit tous les historiques dans n'importe quel mode de test.

 
G001:
Transmettre l'expert pour examen au Service Desk. Il est tout à fait possible que quelque chose ait encore mal tourné. Pas besoin d'être aussi catégorique. ))

Oui et compter sur All ticks tester et immédiatement mis sur un compte réel était bien sûr une erreur. Mais le programmeur doit l'avoir essayé sur un compte de démonstration, au moins en temps réel, avant de tirer des conclusions définitives. Et le compte réel peut comporter des pièges supplémentaires. ;))

tol64:

Il n'y a pas d'erreurs dans le journal, et cela n'a même pas d'importance. Tous les tests sont corrects, c'est ce qui compte. Et le fait que dans le trading en direct, il s'effondre au même rythme, puis le test pour la même période et le graphique du trading réel sont multidirectionnels et ne coïncident pas.
