Erreurs, bugs, questions - page 892
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser un cas de test minimal et de faire un rapport au service d'assistance ?
Et pourquoi, si le test date de 1989, le graphique est-il comprimé jusqu'en 2011 ?
Voici un test séparé pour la dernière année avec MM.
Et pourquoi, si le test date de 1989, le graphique est-il comprimé jusqu'en 2011 ?
Voici un test séparé pour la dernière année avec MM.
Vous n'êtes pas le premier à vouloir vous en vanter, voici une version antérieure - Grr-al.
Si vous voulez vraiment tester la stratégie, vous pouvez suivre les étapes décrites dans l'article Comment tester un robot de trading avant de l'acheter. Dans ce cas, faites fonctionner votre Grail en mode de délai aléatoire.
Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter, voici une version antérieure - Grr-al.
Si vous voulez vraiment tester votre stratégie, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Comment tester un robot de trading avant de l'acheter. Dans ce cas, faites fonctionner votre Grail en mode de délai aléatoire.
Voici le test que vous avez demandé, sur tous les ticks, M1, délai arbitraire.
Et veuillez montrer les résultats de l'essai de Potik sur la M1 avec un retard arbitraire pour 2011.
S'il vous plaît, 2011. Le conseiller réussit tous les historiques dans n'importe quel mode de test.
Voici le test que vous avez demandé, sur tous les ticks, M1, délai arbitraire.
Transmettre l'expert pour examen au Service Desk. Il est tout à fait possible que quelque chose ait encore mal tourné. Pas besoin d'être aussi catégorique. ))
Oui et compter sur All ticks tester et immédiatement mis sur un compte réel était bien sûr une erreur. Mais le programmeur doit l'avoir essayé sur un compte de démonstration, au moins en temps réel, avant de tirer des conclusions définitives. Et le compte réel peut comporter des pièges supplémentaires. ;))
Amenez l'expert au Service Desk pour examen. Il est tout à fait possible que quelque chose ait encore mal tourné. Il n'y a pas besoin d'être aussi catégorique. ))
Oui et compter sur All ticks tester et immédiatement mis sur un compte réel était bien sûr une erreur. Nous l'avons essayé au moins en temps réel sur un compte de démonstration avant de tirer les conclusions finales. Et le compte réel peut comporter des pièges supplémentaires. ))