Erreurs, bugs, questions - page 881
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Combien en connaissez-vous ?
J'ai réussi à ajouter quelques classes supplémentaires, mais tout s'est répété. J'essaie de localiser le problème - héritage et surcharge plutôt complexes.
c #define pas de noms identiques avec des fonctions ?
a commencé à provoquer une erreur : ',' - token inattendu..., avec une référence à une ligne dans une autre classe - beaucoup plus tôt que l'ajout spécifié, où il n'y avait pas d'erreurs avant et où ex5 fonctionnait bien. Dans le même temps, un ajout similaire sans le mot clé virtuel n'a pas provoqué d'erreurs. Changer les noms, les paramètres - n'a eu aucun effet. J'ai ensuite essayé d'ajouter une simple classe (sans les éléments mentionnés ci-dessus).
class A {};
même erreur. Le paradoxe, mais après avoir ajouté la 7ème classe simple l'erreur a disparu. Et ce ne sont pas les noms des classes qui ont eu un effet, mais seulement leur nombre. Mais en ajoutant l'exemple avec virtual, l'erreur s'est reproduite. Depuis #define, il n'y avait que
#define PrintNotEmpty( a, b ) _PrintNotEmpty( b, a )L'analyse a révélé qu'à l'intérieur de la fonction, en utilisant le modèle, une variable, précédemment déclarée comme static const string, a été utilisée, ce qui peut être la raison - après le remplacement par const string, l'erreur a disparu et ne se produit pas maintenant.
Code ajouté - la même erreur est réapparue - peut être corrigée en ajoutant une classe vide
class B {};Apparemment, il y a un nombre critique d'entre eux
Dernier résultat : les conclusions précédentes ne sont pas correctes
Pour faire disparaître l'erreur - il suffit d'ajouter une ligne significative (pas un commentaire) n'importe où dans mq5, par exemple
#define XXXXXXXXXXXXX 15Lesfonctions virtuelles dans ex5 fonctionnent bien jusqu'à présent. Le mq5 problématique a été conservé jusqu'à la prochaine révision du ME5.
Vous feriez mieux d'envoyer le fichier du problème au CD. Cela aurait plus de sens.
Cette erreur a déjà été détectée et corrigée.
Question : le délai minimal (minimum requis) entre les appels est-il documenté ?La question porte sur le fait que lorsque n = 0 -> isOK = false, et lorsque n = 200 -> isOK = true.