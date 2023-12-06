Erreurs, bugs, questions - page 835
Oh, bordel de merde !...
Copiez le code dans un nouveau projet
1. Dans OnInit(), placez votre curseur juste après la première var et appuyez sur Ctrl+Espace.
2. répétez la même chose avec la deuxième var
Vous sentez la différence ?
Ajout de l'affichage des commentaires pour les membres des structures et des classes.
Il y a environ une semaine, j'ai re-sauvegardé (les mêmes) mes données pour le championnat en cliquant sur le bouton "Sauvegarder" sur la page de remplissage des données (tout a été précédemment vérifié avec succès, y compris le test de l'EA). Par conséquent, jusqu'à présent, mes données ont le statut de non vérifié. Quand aura lieu la prochaine vérification des données ?
Je n'ai pas écrit au Service Desk à ce sujet, car il s'occupe des problèmes liés aux bugs.
Je joins une capture d'écran de l'écran.
Vos informations sont acceptées.
Un correctif sera publié dans la prochaine mise à jour.
Bug possible dans le testeur lors du test d'EA multi-devises. Supposons que l'EA négocie l'EURUSD et le GBPUSD, deux paires dans l'intervalle de temps M15. Si nous testons ces symboles individuellement, en spécifiant une paire correspondante dans le testeur, nous obtiendrons un seul résultat. Si vous testez GBPUSD, par exemple, tout en spécifiant EURUSD dans le testeur, nous obtiendrons un autre résultat. En examinant les transactions, nous constatons que lors du test GBPUSD, en spécifiant EURUSD, les transactions sont décalées de 15 minutes (une barre) vers la droite, par rapport aux transactions lors du test GBPUSD, en spécifiant GBPUSD. EA fonctionne lorsqu'une nouvelle barre est ouverte et une nouvelle barre est testée pour chaque paire individuellement, comme suit
int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);
if((bars>PrevBars[s])
{
PrevBars[s]=bars;
Il n'est pas clair pourquoi les résultats du testeur dépendent de la paire spécifiée dans le testeur, si les paires sont sélectionnées dans l'EA et que leurs nouvelles barres sont vérifiées pour chaque paire individuellement.
P.S. J'ai envoyé une demande à Servicedesk. Je suis intéressé de connaître l'expérience des développeurs qui envoient des EA multidevises au Championnat. Leur vérification par l'historique en utilisant le mode de test "prix ouvert" est pratiquement fausse.
Très probablement, chaque symbole a ses propres "trous" légitimes, c'est-à-dire que par exemple GBPUSD peut avoir une barre manquante dans son historique (comme le marché a fermé le vendredi un peu plus tôt). La différence de 15 minutes indique qu'il ne manque qu'une seule mesure dans ce cas. Ce n'est pas un bug. En général, vous devez vous préparer au fait que lorsque vous négociez un symbole sur son graphique et sur celui d'un autre, vous obtiendrez des résultats différents.
Les trous n'ont rien à voir avec ça. Toutes les transactions sont décalées d'une barre, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée. Le problème se situe au niveau de la synchronisation des cotations en mode test de prix ouvert. Lors des tests effectués en utilisant le mode tickwise, les transactions sont placées aux nids requis et tout fonctionne. Mais les tests statiques prennent beaucoup de temps pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais l'optimisation dans le cadre des tests en tic-tac est tout simplement impossible en raison du temps considérable qu'il faut y consacrer.
A propos, j'ai fait une demande d'erreur de synchronisation des cotations en multidevises déjà en juin de cette année. Il y a eu quelques mises à jour du terminal, mais l'erreur n'est toujours pas corrigée.