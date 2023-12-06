Erreurs, bugs, questions - page 830

Nouveau commentaire
 
Koshi:
Pouvez-vous être plus précis sur ce point d'envoi ?
Servicedesk.
 
Bonjour ! J'écris une fonction, mais le compilateur obtient une erreur. Je n'ai certainement pas écrit cette fonction avant, je n'ai encore rien écrit dans le temps. Je ne comprends presque rien à ce que le compilateur jure.
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }                                
DayOfWeek' - fonction déjà définie et ayant un corps Redo.mq5 2698 6
 
Et si cette fonction est déjà présente dans MQL5, pourquoi n'est-elle pas immédiatement surlignée en bleu ? Ou comment dois-je le comprendre autrement ? Et où se trouve-t-elle dans l'aide ?
 
Oui, absolument exact, 'DayOfWeek' - la fonction, déjà définie et, a un corps Redo.mq5 2699 6
 
Dimka-novitsek:
Bonjour ! J'écris une fonction et le compilateur jure. Je n'ai certainement pas écrit cette fonction avant, je n'ai encore rien écrit par temps. Je ne comprends presque rien à ce que le compilateur jure. 'DayOfWeek' - fonction déjà définie et ayant un corps Redo.mq5 2698 6

Je ne reçois pas de gros mots, même si j'applique généralement le deuxième type de temps dans la structure.

Script :

void OnStart()
  {
    Print("f1=",DayOfWeek(),"    f2=",DayOfWeek2());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek2()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

Le plus étonnant est qu'il ne dit pas qu'il y a une erreur, mais que la fonction est déjà définie et que le corps est là ! !! Noooo, nooooo !!!!!

Merci pour l'exemple.

 
 
Dimka-novitsek:
Le plus étonnant est qu'il ne dit pas qu'il y a une erreur, mais que la fonction est déjà définie et que le corps est là ! !! noooo,nooooo !!!!!
Comment ça, non ?
 
EQU:

>tour de piste

Coupez la partie fractionnaire du trillion... Oui.. C'est important ! !! )))))

Si ce n'est pas int, au moins long, hein? ;)

Je comprends votre indignation. Mais personne ne vous empêche d'introduire un nombre comme DBL_MAX ou quelque chose d'approchant dans l'entrée. Qu'obtiendrons-nous comme résultat ? Un entier de 1024 bits ?
 

Je veux dire, le compilateur jure qu'il y en a un. Ou ai-je mal compris le compilateur ?

Pas dans le sens où je ne l'ai pas écrit avant. Ouais. Je pensais que j'étais stupide. Mais qu'est-ce que ça peut être ?

1...823824825826827828829830831832833834835836837...3184
Nouveau commentaire