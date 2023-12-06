Erreurs, bugs, questions - page 830
Pouvez-vous être plus précis sur ce point d'envoi ?
Bonjour ! J'écris une fonction et le compilateur jure. Je n'ai certainement pas écrit cette fonction avant, je n'ai encore rien écrit par temps. Je ne comprends presque rien à ce que le compilateur jure. 'DayOfWeek' - fonction déjà définie et ayant un corps Redo.mq5 2698 6
Je ne reçois pas de gros mots, même si j'applique généralement le deuxième type de temps dans la structure.
Script :
Le plus étonnant est qu'il ne dit pas qu'il y a une erreur, mais que la fonction est déjà définie et que le corps est là ! !! Noooo, nooooo !!!!!
Merci pour l'exemple.
>tour de piste
Coupez la partie fractionnaire du trillion... Oui.. C'est important ! !! )))))
Si ce n'est pas int, au moins long, hein? ;)
Je veux dire, le compilateur jure qu'il y en a un. Ou ai-je mal compris le compilateur ?
Pas dans le sens où je ne l'ai pas écrit avant. Ouais. Je pensais que j'étais stupide. Mais qu'est-ce que ça peut être ?