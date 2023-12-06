Erreurs, bugs, questions - page 828
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Voilà, et là je l'ai lu :. Pouvez-vous être plus précis sur ce point d'envoi ?
Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur terminale, vous feriez mieux de cliquer sur Profil->Service Desk->Nouvelle commande.
mais la section mql4 n'est pas là
Bonjour.
J'ai une question sur MQL4 : Lorsque j'ai relancé le script pour prendre les valeurs des indicateurs, il s'est avéré que la valeur de MA a changé. La plus grande divergence se situe sur les longues périodes. La différence est d'autant plus grande que l'on s'enfonce dans l'histoire.
Qui l'a rencontré - éclairez-moi.
Quel genre d'absurdité s'est produit avec Opera aujourd'hui et comment y faire face ? Je donne un exemple sur mql4.com - vous pouvez mieux voir là-bas. Même problème sur mql5.com.
Quel genre de bêtises se sont produites avec Opera aujourd'hui et comment y faire face ? Je donne un exemple sur mql4.com - vous pouvez mieux voir là-bas. Même problème sur mql5.com.
Bien avant cela, les mêmes dysfonctionnements avaient commencé à apparaître sur les sites de Google. J'ai essayé de trouver la cause sur internet et je n'ai rien trouvé à l'époque. Je suis passé à Firefox.
Donc, tout d'un coup, sans mise à jour, il y a un problème ?
Peut-être que ça aidera, décochez les Styles.
Donc, tout d'un coup, sans aucune mise à jour, il a glissé ?
Peut-être que cela vous aidera, décochez la case dans Styles
J'ai essayé de jouer avec les paramètres dans les styles et rien n'y fait.
Mais je regardais les sites de Google. Sur les sites MQL, mon Opera affiche tout bien. ))
Je ne m'en souviens pas encore. Probablement après la mise à jour.
J'ai essayé de jouer avec les paramètres dans les styles et rien n'y fait.
Mais j'ai regardé les sites de Google. Sur les sites MQL, mon Opera affiche tout bien. ))
Je n'ai eu aucun problème de ce genre, je mets toujours à jour la dernière version.
En ce qui concerne les styles - sur la capture d'écran ci-dessus, j'ai obtenu le même résultat, simplement en cochant la case.