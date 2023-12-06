Erreurs, bugs, questions - page 828

Nouveau commentaire
 
Tirage au sort - correspond à environ 2 anciens points.
 
Koshi:

Voilà, et là je l'ai lu :

Si vousavez des problèmes, des bugs, des glitches ou des erreurs dans le terminal MQL4 ou MT4, veuillez envoyer votre demande via votre profil dans leforum MQL5. Les demandes pour MT4 et MT5 y sont acceptées
.

Pouvez-vous être plus précis sur ce point d'envoi ?

Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur terminale, vous feriez mieux de cliquer sur Profil->Service Desk->Nouvelle commande.

mais la section mql4 n'est pas là

 
Koshi:

Bonjour.

J'ai une question sur MQL4 : Lorsque j'ai relancé le script pour prendre les valeurs des indicateurs, il s'est avéré que la valeur de MA a changé. La plus grande divergence se situe sur les longues périodes. La différence est d'autant plus grande que l'on s'enfonce dans l'histoire.

Qui l'a rencontré - éclairez-moi.

C'est - et cela aussi - prêter attention au fait que le temps dans le terminal MQ5 ne correspond pas à la physique, réel, il marche en arrière et en avant, vérifier au moins avec le temps actuel vinodovs, une solution radicale - suggérer qu'ils jettent leurs ordinateurs sur la poubelle et passer à quelque chose de plus digne d'attention. Bien sûr, les valeurs de clôture changent et les indicateurs (haut/bas) aussi. Quant aux volumes - je suis fatigué de le dire - ils changent de telle sorte que tenter de les utiliser revient à déclencher une mine antipersonnel.
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
  • www.mql5.com
Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5
 
Arkadiy, lors de la modélisation d'un testeur de stratégie, le temps s'écoule-t-il également d'une expérience à l'autre ?
 

Quel genre d'absurdité s'est produit avec Opera aujourd'hui et comment y faire face ? Je donne un exemple sur mql4.com - vous pouvez mieux voir là-bas. Même problème sur mql5.com.

 
abolk:

Quel genre de bêtises se sont produites avec Opera aujourd'hui et comment y faire face ? Je donne un exemple sur mql4.com - vous pouvez mieux voir là-bas. Même problème sur mql5.com.

Bien avant qu'Opera ne commence à avoir les mêmes problèmes sur les sites Google. J'ai essayé de trouver la cause sur internet et je n'ai rien trouvé à l'époque. Je suis passé à Firefox.
 
tol64:
Bien avant cela, les mêmes dysfonctionnements avaient commencé à apparaître sur les sites de Google. J'ai essayé de trouver la cause sur internet et je n'ai rien trouvé à l'époque. Je suis passé à Firefox.
Donc, tout d'un coup, sans aucune mise à jour, il s'est planté ?
 
abolk:
Donc, tout d'un coup, sans mise à jour, il y a un problème ?

Peut-être que ça aidera, décochez les Styles.

 
abolk:
Donc, tout d'un coup, sans aucune mise à jour, il a glissé ?
Je ne me souviens plus. Probablement après la mise à jour.
fyords:

Peut-être que cela vous aidera, décochez la case dans Styles

J'ai essayé de jouer avec les paramètres dans les styles et rien n'y fait.

Mais je regardais les sites de Google. Sur les sites MQL, mon Opera affiche tout bien. ))

 
tol64:
Je ne m'en souviens pas encore. Probablement après la mise à jour.

J'ai essayé de jouer avec les paramètres dans les styles et rien n'y fait.

Mais j'ai regardé les sites de Google. Sur les sites MQL, mon Opera affiche tout bien. ))

Je n'ai eu aucun problème de ce genre, je mets toujours à jour la dernière version.

En ce qui concerne les styles - sur la capture d'écran ci-dessus, j'ai obtenu le même résultat, simplement en cochant la case.

1...821822823824825826827828829830831832833834835...3184
Nouveau commentaire