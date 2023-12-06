Erreurs, bugs, questions - page 834
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il apparaît même très bien. Si le nom d'une variable d'une certaine classe est saisi et qu'un point est mis (opérateur de déréférencement), une liste des propriétés disponibles de cet objet est affichée. S'il y a des erreurs dans le code, il se peut qu'il n'apparaisse pas. De même, si le contexte d'entrée implique une expression d'un type particulier, tel qu'un nombre entier, seules les propriétés des nombres entiers seront affichées dans la liste. Lorsqu'elles se trouvent dans une méthode de classe, les propriétés de la classe sont également indiquées dans la liste des noms au début de la saisie.
int Var=5;//Je parle de l'astuce, qui se trouve dans les commentaires, lors de la sélection d'une option dans la "liste de noms" !
mais seulement si Var est déclaré dans la classe
Si elle est globale, elle affiche....
Comment puis-je écrire un EA sans poignées pour les indices comme
int MACD ;
//+-----------------------------------+
void OnInit()
{
MACD=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Sign,PRICE_CLOSE) ;
}
//+-----------------------------------+
void OnTick()
{
statique bool UpSignal,DnSignal ;
if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal) ;
}
//+-----------------------------------+
bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)
{
si(Bars(_Symbol,0)<100) return(false) ;
statique int Recount ;
if(IsNewBar() || Recount)
{
double Ind[2],Sig[3] ;
DnSignal=false ;
UpSignal=false ;
Recount=false ;
if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true ;
if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true ;
if(Recount==true) return(false) ;
si(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=vrai ;
if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true ;
if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true ;
if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true ;
retour (vrai) ;
}
retour (faux) ;
}
Comment ajouter une branche à ignorer ?
Il existe un fil intitulé " Maths pures, physique, etc. : des casse-tête qui n'ont rien à voir avec le commerce".
Il apparaît très souvent non lu alors que personne n'écrit de messages, apparemment l'un des gars intelligents fait un changement mineur dans son message pour que le fil de discussion soit en haut - j'en ai marre de ces bêtises. J'en ai marre de ces bêtises. Ils devraient écrire sur le sujet, mais ils dénigrent les écoliers.
Comment ajouter une branche à ignorer ?
Il existe un fil de discussion sur les mathématiques pures, la physique, etc. : des casse-têtes qui n'ont rien à voir avec le commerce.
L'essentiel est que le site Ramsar apparaît souvent non lu alors que personne n'écrit de messages, apparemment l'un des petits malins fait une modification mineure à son message pour que le site soit en tête de liste - j'en ai marre de ces bêtises. J'en ai marre de ces bêtises. Ils devraient écrire sur le sujet, mais ils dénigrent les écoliers.
Très simple : ne le lisez pas.
--
S'ils essaient de dire à l'administration ou aux modérateurs comment gérer leur vie, ils sont pratiquement voués à l'extinction.
En bref, je ne vous conseille pas de devenir un tel imbécile, mais plutôt d'être modeste jusqu'à ce que vous ayez acquis de l'expérience et de la compréhension.
Oui. N'essayez pas d'interpréter cette note comme une menace, même si c'est tentant, c'est une mauvaise interprétation. C'est un simple conseil, plus ou moins amical.
Très simple - ne le lisez pas.
--
S'ils essaient de dire à l'administration ou aux modérateurs comment gérer leur vie, ils sont pratiquement voués à l'extinction.
En bref, je ne conseillerais pas de devenir un tel imbécile, mais plutôt de rester humble jusqu'à ce que vous soyez expérimenté et raisonnable.
Oui. N'interprétez pas cette note comme une menace, même si c'est tentant - c'est une mauvaise interprétation. C'est juste un conseil, plus ou moins amical.
int Var=5;//Je parle de l'astuce, qui se trouve dans les commentaires, lors de la sélection d'une option dans la "liste de noms" !
mais seulement si Var est déclaré dans la classe
Si elle est globale, elle sort....
Pourquoi le nombre d'enregistrements dans les résultats d'optimisation affichés dans le journal du testeur et dans la fonction OnTesterPass peut-il être différent ? La situation est la suivante. J'exécute l'optimisation avec une période avant et montre dans le journal que 4618 enregistrements sont effectués dans la période arrière, tandis que 1154 enregistrements sont effectués dans la période avant, ce qui fait un total de 5772. La fonction OnTesterPass fait tourner le compteur :
while(FrameNext(pass, name, id, value, data)) { fpasscount++; }
Ensuite, fpasscount est affiché dans le journal du terminal. Il y a une valeur de 5742. La question est de savoir où ont disparu ces 30 enregistrements. Il y a une clarification - tous les enregistrements manquants à partir de maintenant.
Je ne peux pas ne pas lire - c'est ma psychologie, tous les posts aussi vides et insignifiants que ceux-ci illuminent ma chambre, je dois donc les lire involontairement afin de réduire cette lueur.
Pauvre gars. Va voir un psychiatre, et plaide la photophobie.// Désolé, plus de conseils gratuits de ma part. Fais ton propre chemin, il est temps de grandir.
Si nous parlons de variables d'entrée, elles ne peuvent pas être déclarées à l'intérieur de la classe. La question n'est pas claire. En ce qui concerne les entrées, la sortie des commentaires sous forme d'indices dans l'interface utilisateur semble fonctionner, mais elle est rendue terriblement incommode.
Oh, bordel de merde !...
Copiez le code dans un nouveau projet
1. Dans OnInit(), placez votre curseur juste après la première var et appuyez sur Ctrl+Espace.
2. répétez la même chose avec la deuxième var
Vous sentez la différence ?
Oui, mql il y a une incohérence C++ quand on retourne un objet depuis une fonction. Un correctif est prévu, le comportement sera comme en C++.