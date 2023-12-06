Erreurs, bugs, questions - page 414
Toujours définir explicitement les valeurs pour toutes les barres dans les indicateurs. Lire l'article Indicateur par indicateur dans MQL5:
Merci, ça m'a beaucoup aidé.
Mais cela nous amène à une autre question : pourquoi autoriser le terminal à remplir le tampon de l'indicateur avec des déchets ?
Ne peut-on pas attribuer automatiquement aux barres inutilisées une certaine valeur de EMPTY_VALUE ?
Si cela vous intéresse, je vous communique le résultat d'une correspondance du Service Desk concernant la possibilité de clôturer une position avec un volume inférieur à la taille minimale du lot :
Peut-on formuler une règle unifiée dans un tel cas ?
S'il n'y a pas de position ouverte sur l'instrument, une transaction peut être exécutée avec un volume non inférieur au lot minimum.
S'il existe une position ouverte sur un symbole, une transaction sur ce symbole peut être exécutée/envoyée avec n'importe quel volume multiple du lot minimum (mais seulement jusqu'à la compensation/fermeture complète de la position ouverte).
Oui, absolument correct.
Si cela vous intéresse, je vous communique le résultat d'une correspondance du Service Desk concernant la possibilité de clôturer une position avec un volume inférieur à la taille minimale du lot :Eh bien, encore une fois tout est confus, car il était clair, il est possible d'effectuer des transactions avec un volume non inférieur à min_volume avec step-volume, sauf pour la fermeture complète d'une position où tout volume est possible (sauf vol>max_volume). Il s'avère maintenant qu'il est possible de faire moins que le min-volume. Je pense que vous ou Sevizdesk avez fait une erreur.
Permettez-moi de poser une question compromettante - très intéressante,
à propos d'une sous-routine d'espionnage qui transmet des fichiers .eh depuis le terminal.....
J'ai discuté du sujet avec un programmeur (et s'il n'y en avait qu'un),
que dans les terminaux, surtout dans mt4 (quelqu'un a avoué) et pas nécessairement dans mt5
il y a une sous-routine ou un autre .... qui contrôle et transmet les ex,
Je ne m'attends pas à des réponses sincères, mais je me demandais si quelqu'un savait vraiment...
ce qu'il est et pourquoi certaines personnes ont peur de perdre leurs données d'EA,
TYPE - on ne s'enrichira pas en paix :-_ )
A peu près tout ce qui précède :
1. À qui l'envoient-ils et comment, et surtout, pourquoi ? Par conséquent, nous devons clarifier ce que vous ou ces programmeurs veulent dire.
2. Qu'en est-il de MT5 - je n'en suis pas sûr, mais je n'ai personnellement pas rencontré de fichiers décompilés, et je n'en ai pas entendu parler non plus (jusqu'à présent, il est admis que personne d'autre que les développeurs du langage n'est capable de faire de telles choses). En passant, comment les développeurs eux-mêmes peuvent décompiler ne savent pas non plus.
Les développeurs n'ont pas besoin de ces fichiers, ils ont en général assez de problèmes par eux-mêmes (il ne faut pas croire que tous les 100 EA ne sont pas un graal qui coule). Bien sûr, les sociétés de courtage et les courtiers s'y intéressent, mais ils peuvent pratiquement s'en passer (et ils le font), et personne ne leur parlera du cœur du complexe de négociation (concernant la décompilation en particulier), pour des raisons évidentes.
Nous parlons bien sûr du travail malhonnête d'une certaine partie des courtiers, que l'on appelle généralement les "cuisines".
3) Concernant MT4 - qu'y a-t-il à voler si habilement ? Comme je l'ai dit plus haut, les développeurs et les courtiers ne sont pas intéressés (ces derniers, s'ils le souhaitent, peuvent soit calculer la stratégie de trading, soit acheter / télécharger une des variantes du code).
En outre, il y a beaucoup de passionnés qui, d'une part, essaient de protéger le code des projets écrits en MQL4, et d'autre part, essaient de pénétrer dans *.ex4.
Permettez-moi de poser une question compromettante - très intéressante,
J'ai personnellement répondu à cette question souvent posée plus d'une douzaine de fois. Vous pouvez deviner la réponse.
Je suggère de faire preuve de bon sens et de tenir compte de la réputation de l'entreprise.
ps : juste au cas où, je répète "le terminal n'envoie rien de personnel et ne vole pas.
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas mentionné de personnes ou de sociétés spécifiques,
Mais je suis d'accord avec Intéressé sur les DCs.
ils peuvent remplir le terminal avec des trucs que Norton ne remarquerait pas, c'est simple.
et pour s'assurer que les sociétés de courtage ne sont pas dans le rouge comme dans le cas des scalpeurs de nuit.
ils élèvent les barres et c'est tout, ou au moins ils font sauter le contrat, mais oooohhhhhhhhhhhh.
c'est très rare, je me demandais juste, merci pour la réponse et bonne chance !
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas mentionné de personnes ou de sociétés spécifiques,
Mais je suis d'accord avec Intéressé sur les DCs.
ils peuvent remplir le terminal de trucs que Norton ne remarquera même pas, c'est simple.
Ils ne peuvent pas remplir le terminal avec n'importe quoi. Tant sur le plan juridique (c'est strictement indiqué dans nos contrats avec les courtiers) que physique.
Ouvrez n'importe quel programme fourni avec nos terminaux et regardez les détails, en particulier la signature numérique :
Une signature numérique valide signifie que le fichier a effectivement été créé par MetaQuotes Software Corp. et que le fichier n'a pas été modifié. Thawte garantit l'exactitude de ces informations.
Pouvez-vous me dire s'il est prévu d'introduire le caractère de tabulation ("\t") dans les fonctions telles que commentaire/impression/alerte?
Im_hungry:
Mais je suis d'accord avec Intéressant à propos des DCs.
Ils peuvent remplir le terminal avec des trucs que Norton ne remarquera même pas.
Nous voulons éviter les pertes des sociétés de courtage comme dans le cas des scalpeurs nocturnes.
Je n'ai pas dit que les courtiers/DCs "remplissent" le terminal de matériel.
Le noyau du terminal est le même pour tous les courtiers, la seule question concerne les paramètres du serveur (le noyau ne peut pas non plus être modifié par le courtier) et les fonctions supplémentaires dont dispose le courtier.
Un courtier honnête, en particulier celui qui transfère toutes les transactions sur le marché réel, ne se soucie pas du système et de la façon dont le trader effectue ses transactions. Il est important pour lui de suivre les règles du commerce.
Pour toutes sortes de sociétés de "cuisine", qui souvent ne placent même pas leurs positions sur le marché, il est très important de savoir comment un trader "à succès" (nous entendons ici le rapport entre le dépôt et le bénéfice mensuel moyen) effectue ses transactions.
Mais pour "travailler" avec ces traders, ils n'ont pas besoin de savoir quel conseiller expert le trader utilise (bien que cela puisse parfois être déterminé), car les transactions peuvent être analysées depuis le serveur.
En collectant des statistiques sur l'historique d'un seul trader (ou d'un grand nombre de traders) pendant une certaine période, le courtier peut facilement analyser les transactions et comprendre que, par exemple, le "client" utilise un martin avec doublement et la possibilité de définir jusqu'à 10 genoux.
Sachant cela, certains courtiers (il n'est pas nécessaire de les mettre tous dans le même sac) ont souvent le désir de débarrasser le trader des superprofits et des illusions sur le compte des GRAILS.
Si le style de négociation "cuisine" ne semble pas trop dangereux (pour eux, bien sûr), une stratégie particulière n'a pas vraiment d'importance. Un tel compte sera simplement couvert au détriment des autres clients ou des fonds de la société.
PS
Bien sûr, il est possible qu'un courtier ne " contrecarre " pas un trader particulier et même vice versa, et qu'il utilise sa transaction comme un signal pour lui-même. Mais c'est aussi tout à fait normal et ce n'est pas un sujet de discussion sur ce forum.