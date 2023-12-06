Erreurs, bugs, questions - page 837

stringo:
Lors d'un test "par les prix d'ouverture", les barres de test sont formées comme un tout. Il n'y a pas de souci pour savoir quelle barre a commencé à se former plus tôt (contrairement au test Jety-Ox).
Si c'était le cas, nous n'aurions pas de problèmes avec la différence entre les passages sur le symbole "propre" et "des autres". Évidemment, les barres des différents instruments _ont_ un ordre de priorité.
 
Évidemment, les barres des différents instruments _ont_ un ordre de priorité.
Bien sûr qu'il y en a. Mais ce n'est pas prédéterminé
 
Bien sûr qu'il y en a. Mais ce n'est pas prédéterminé.
Alors à quel moment cela devient-il prédéterminé ? Et pourquoi cela ne peut-il pas être prédéterminé ?
 

Comment est-ce possible ?

Les agents sont autorisés et fonctionnent, mais il est indiqué en haut de page que l'autorisation a échoué ?
 

Aidez-moi, je suis perdue, je ne trouve aucune information nulle part.

Comment puis-je obtenir le prix d'ouverture moyen pondéré par le volume d'une position après plusieurs transactions de l'EA ? PriceOpen() de CPositionInfo indique le prix de la première transaction, mais j'ai besoin du prix actuel obtenu après plusieurs transactions.

Quelque chose à propos du nuage ne fonctionne pas pour moi aujourd'hui. C'est de l'écriture, des milliers de tâches y passent, mais seules quelques-unes sont prêtes, les progrès sont presque stagnants. :-(
testeur...

Je sélectionne la période 1er mai 12 - 1er juin 12 = j'obtiens un graphique du 23 juillet à aujourd'hui... eurobank, M1, 50 000 barres par graphique...

 
Comment est-ce possible ?

Les agents sont autorisés et fonctionnent, mais il est indiqué en haut de page que l'autorisation a échoué ?
La situation est connue. Nous allons le découvrir. Vous n'avez pas cessé d'optimiser, n'est-ce pas ?
 
testeur...

Je sélectionne la période 1er mai 12 - 1er juin 12 = j'obtiens un graphique du 23 juillet à aujourd'hui... eurostock, M1, 50.000 barres par graphique...

C'est vrai, tu as les derniers 50 000 et tu les as montrés. Il y a 1440 barres dans une journée.
 

Bonjour ! Je ne peux pas compiler cette ligne - c'est une fonction écrite pour imiter une fonction quadruple. Je la déclare, le compilateur ne l'accepte pas avec ou sans la variable. En fait, la variable ne joue aucun rôle dans les calculs. Je suis désolé, mon père demande de l'aide pour les tomates, je ne suis pas encore au moniteur.


