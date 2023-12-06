Erreurs, bugs, questions - page 837
Lors d'un test "par les prix d'ouverture", les barres de test sont formées comme un tout. Il n'y a pas de souci pour savoir quelle barre a commencé à se former plus tôt (contrairement au test Jety-Ox).
Évidemment, les barres des différents instruments _ont_ un ordre de priorité.
Bien sûr qu'il y en a. Mais ce n'est pas prédéterminé.
Comment est-ce possible ?
Les agents sont autorisés et fonctionnent, mais il est indiqué en haut de page que l'autorisation a échoué ?
Aidez-moi, je suis perdue, je ne trouve aucune information nulle part.
Comment puis-je obtenir le prix d'ouverture moyen pondéré par le volume d'une position après plusieurs transactions de l'EA ? PriceOpen() de CPositionInfo indique le prix de la première transaction, mais j'ai besoin du prix actuel obtenu après plusieurs transactions.
Bonjour ! Je ne peux pas compiler cette ligne - c'est une fonction écrite pour imiter une fonction quadruple. Je la déclare, le compilateur ne l'accepte pas avec ou sans la variable. En fait, la variable ne joue aucun rôle dans les calculs. Je suis désolé, mon père demande de l'aide pour les tomates, je ne suis pas encore au moniteur.