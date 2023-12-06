Erreurs, bugs, questions - page 829

fyords:

Peut-être que cela vous aidera, décochez la case dans Styles

Je n'arrive pas à trouver votre image dans le menu Affichage. Je n'en ai qu'une :

 
abolk:

Cliquez sur "Afficher le menu", puis vous pourrez le retourner si vous ne l'aimez pas.

 
abolk:

Page > Style
 
Fantastique. Ça a aidé. Merci, fyords et tol64. "Un miracle s'est produit : un ami a sauvé un ami."
 
fyords:

Je n'ai pas eu de problèmes de ce genre, je mets toujours à jour la dernière version.

Je viens de le corriger. Ctrl + F11 ont réglé mes "problèmes". Ces touches de raccourci ne s'adaptent pas seulement à la largeur de la page, mais réduisent également à néant la mise en page des sites Google. :)
 
De rien.)
stringo:

1. La suppression de l'indicateur est un processus non synchrone.

2) L'indicateur se compose de deux parties - graphique et calcul. La partie graphique de l'indicateur est supprimée avant la partie calculée.

Merci !

Mais celui-ci n'est pas clair... Induit - retiré = bouchon, donc, etpoussin-chicklit taki...))

Un exemple typique est celui d'un exemplaire indigène. Un exemple tiré des examens de langue maternelle - MAKD

for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
stringo:
Pourquoi pas ? La partie entière d'un nombre réel peut être beaucoup plus grande que 32 bits d'entier.

>tour de piste

Coupez la partie fractionnaire du trillion... Oui.. C'est important ! !! )))))

Si ce n'est pas int, au moins long, hein ? ;)

Koshi:

Il est également conseillé d'écrire, que ce que vous vouliez du code et ce que vous avez obtenu à la fin... une autre suggestion... peut-être que vous avez chargé plus d'histoires, c'est pourquoi les muwings sont longs et changent ?
 

Bon après-midi.

Dites-moi, les montants des paiements dans les onglets des agents et des calculs, sont différents !

(Exemple : "revenu" = 1,80 et dans "opérations" seulement 0,42 à ce jour)

Cela doit-il être le cas ou les chiffres s'additionneront-ils avec le temps ?

