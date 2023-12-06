Erreurs, bugs, questions - page 826

Les boutons de certains indicateurs demeurent, les indicateurs et les experts de cet onglet ont été supprimés. Après avoir redémarré le terminal, ils n'ont pas disparu.

 
Quelle est la question et pourquoi la capture d'écran ?

 
Appuyez sur le bouton "Tout" pour voir tous les objets créés par programme.

Aide dans MetaTrader 5 → Travailler avec les graphiques → Gérer les graphiques → Listes des objets imposés:

Liste d'objets

Les commandes suivantes sont disponibles dans la fenêtre de la liste des objets :

  • Afficher - déplace le graphique vers l'objet sélectionné ;
  • Propriétés - permet de modifier les propriétés de l'objet sélectionné ;
  • Delete - supprime l'objet sélectionné;
  • All - la propriété "hidden" (OBJPROP_HIDDEN) peut être définie pour tout objet dans MQL5. Ces objets sont affichés dans un graphique, mais ils ne figurent pas dans la liste des objets par défaut. Si vous cliquez sur "Tous", les objets cachés seront affichés dans la liste.

La touche de raccourci Ctrl+A peut être utilisée pour sélectionner tous les objets de la fenêtre.

 

Tu sais que je n'arrive pas à donner un sens à ces mots anglais.} - tous les chemins de contrôle ne renvoient pas une commande de valeur.mq5 83 90

Veuillez expliquer, qu'est-ce que c'est, au sens d'une fonction inscriptible ? Merci.

Tiens, peut-être que cela rendra plus clair pour toi et moi ce que c'est,

 bool OrderSelectt ( int i) { string stringg= "" ; stringg=PositionGetSymbol(i);
                           if (stringg!= "")return true ;
                           if (stringg== "")
                           if(0!= OrderGetTicket(i)) return true ; else return false;    }
Qui contrôle ou ne contrôle pas ce qui...
 
Dimka-novitsek:

Exemple

int func(int param)
  {
   if(param==5)
     {
... какой-то код
// в конце блока не стоит return
     }
   else
     {
... какой-то код
      return(0);
     }
// нет общего ретурна
  }
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, il n'y a de retour que pour un seul cas où param != 5. Pour toutes les autres branches, le retour n'est pas défini. Voici ce que signifie "tous les chemins de contrôle ne renvoient pas de valeur".
 

MERCI !

Oui, mais je n'arrive toujours pas à trouver comment construire une condition qui donnerait une fausse alerte si la chaîne est " " et si OrderGetTicket(i) donne aussi zéro. Je pense que j'ai des retours là où j'en ai besoin !

 

Votre écriture est correcte. Cela semble être un de nos défauts. Veuillez écrire une demande au service d'assistance.

En attendant, reformulez la fonction comme suit

bool OrderSelectt(int i)
  {
   string stringg=PositionGetSymbol(i);
   if(stringg!="")
      return(true);
   else
     {
      if(0!=OrderGetTicket(i))
         return(true);
      else
         return(false);
     }
  }
Je supprime une fenêtre d'indicateur avec un code comme celui-ci - il ne dessine rien...
...
   int limit;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   else limit=prev_calculated-1;
//   int i=0;
//--- calculate MACD
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
......
      int  RES=...
      int  B0=...
      int  B1=...
      int  B2=...
      int  B3=...
      Comment("RES=",RES,"  B0=",B0," B1=",B1," B2=",B2," B3=",B3);
      RESBuffer[i]=i%5;//RES;//ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   }
...

La fenêtre est supprimée, dans le menu contextuel - "supprimer la fenêtre des indicateurs" et"liste des indicateurs" est grisé, mais l'INDUKE LIKES TO LIKE WRITING COMMENTS FOR FEW MINUTES...

De quoi s'agit-il ?

 
Dimka-novitsek:
Désolé, je me suis un peu emporté. Il y a un problème après tout. Je vais moi-même faire une demande au service d'assistance.
