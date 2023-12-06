Erreurs, bugs, questions - page 733
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je constate une situation étrange dans le fonctionnement des méthodes d'ouverture de position dans la classe CTrade (PositionOpen,Buy,Sell) - le conseiller expert ouvre effectivement une position (je peux le voir dans le terminal), mais ces méthodes renvoient false, _LastError=4756 (échec de l'envoi d'une demande de transaction). Alors que CTrade.ResultRetcode()=10008 (Ordre placé).
Est-ce que j'ai raté quelque chose dans le fonctionnement des serveurs Alpari de nos jours ou est-ce un bug ?
maintenant vérifié - les autres événements sonores ne fonctionnent pas non plus.
Les sons du terminal sont-ils activés ?
Je crée une EA, je l'exécute sur un graphique et j'ouvre une position manuellement :
Je lance l'EA sur un graphique, j'ouvre manuellement une position et je me lance dans les tirages :
Comment est-il possible que je reçoive un événement "trader" mais aucun ordre, mais que je reçoive un événement de type "aucun ordre" démarré et toujours.
Je pense que cette merde ne marche pas.
Quel est l'intérêt de demander le statut d'une commande inexistante ? Et que retournera le second formulaire dans ce cas ?
Et vous vérifiez le résultat de l'exécution
Quel est l'intérêt de demander le statut d'une commande inexistante ? Et que retournera le second formulaire dans ce cas ?
Je savais que tu prendrais cette voie de l'analyse du code.
Et pourquoi ne vous préoccupez-vous pas de savoir s'il y a un ordre, puisque l'événement trader s'est déclenché (au moins l'un d'entre eux doit être pour fixer un ordre), et que OrdersTotal() dit qu'il n'y a pas d'ordre ?
Je savais que tu prendrais cette voie de l'analyse du code.
Et pourquoi ne pas se soucier de savoir s'il y a un ordre, puisque l'événement trades s'est déclenché (au moins l'un d'entre eux doit être par la mise en place d'un ordre), mais que OrdersTotal() dit qu'il n'y a pas d'ordre ?
Voici l'erreur qui s'est affichée lorsque les classes ont été connectées
L'argent a bien fermé, mais pas l'or.