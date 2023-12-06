Erreurs, bugs, questions - page 731
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis triste d'avance, mais s'il y a de l'espoir ?
Puis-je définir à travers la fenêtre des paramètres le nombre d'horizons temporels dans un indicateur multi-temps, puis les horizons temporels eux-mêmes, en fonction du nombre précédemment sélectionné, à partir desquels l'utilisateur veut recevoir les calculs et l'affichage ? Il y a des lignes au début du code de l'indicateur :
qui est prédéfini dans le code lui-même, ce qui est complètement incompatible avec le concept de code flexible... ou plutôt les paramètres de l'indicateur lui-même en fin de compte.
J'ai eu une fois une idée : réserver dans le code un maximum d'indicator_buffers et d'indicator_plots, fixer un maximum de timeframes et créer autant d'entrées bool pour que l'utilisateur puisse choisir dans la fenêtre les timeframes à utiliser ou non. Mais c'est du code supplémentaire, des ressources supplémentaires, une augmentation des paramètres dans la fenêtre (ce qui est fastidieux pour les utilisateurs qui se dépêcheraient d'écrire l'indicateur au lieu d'étudier une suite de paramètres pendant trois écrans), et le principal - en tant que programmeur, je prévois la création gênante d'artefacts graphiques de fausses échéances qui ne seront pas utilisées, mais dont les tampons seront inévitablement alloués en l'absence de paramètres flexibles.
Une autre idée est qu'il serait bien de conditionner ces paramètres d'entrée temporels par la quantité en les rendant dépendants d'un paramètre hiérarchiquement supérieur - parent : quantitatif - mais ce n'est pas prévu dans MQL, n'est-ce pas ? Pire encore, les if ne fonctionnent pas en dehors des fonctions OnInit(), OnCalculate() et autres, pour notre plus grand bien !
Il existe une vieille vérité amère, selon laquelle l'utilisateur-trader final devrait sélectionner les indicateurs appropriés, au lieu de démonter le code source et de modifier certains paramètres, inaccessibles par la fenêtre de paramétrage des indicateurs. Et s'il n'a obtenu que le code compilé, de quel type de code source parlons-nous ?
Dans le profil/message, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton [supprimer].
Il saute et lorsque vous essayez de cliquer dessus, vous entrez dans le sujet.
Bien que le code html soit présent et fonctionnel.
Navigateur FF12
Dans le profil/message, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton [supprimer].
Il danse, et quand tu essaies de cliquer dessus, tu vas dans le sujet.
Bien que le code html soit présent et fonctionnel.
Navigateur FF12
1.
il clignote. comme une souris qui se déplace d'une couche. et le bouton [supprimer] disparaît en même temps que la mise en évidence du message.
2. Hier, un message est apparu sur le mur, que je n'ai pas créé.
Il ne peut être ni modifié ni supprimé.
À qui appartient-il ?
Spam intra-forum ?
2. Hier, il y avait un message sur le mur que je n'ai pas créé.
Il ne peut être ni modifié ni supprimé.
À qui appartient-il ?
Wow :) déjà retiré.
Qui le fait ? :)
Wow :) c'est parti maintenant.
Qui fait ça ? :)
Des chasseurs de fantômes sur le forum. C'est courant. Croisez les doigts et tout disparaîtra.
;)
je veux mettre une image, au moins une image dans l'en-tête du profil, appuyer sur ajouter, sélectionner le fichier, et toute la barre de progression commence à tourner à l'infini. l'image ne se charge pas. j'ai essayé toutes sortes de fichiers graphiques, et tous les navigateurs connus. résultat nul.
dans la rubrique "à propos de moi" - le formatage html ? ?? non ? ?? ne fonctionne pas ? ??
De même.
Je veux mettre une image, au moins une image dans le profil d'en-tête, j'appuie sur ajouter, sélectionner le fichier, et toute la barre de progression commence à tourner sans fin. l'image n'est pas chargée. j'ai essayé toutes sortes de fichiers graphiques, et tous les navigateurs connus. résultat nul.
Wow :) déjà retiré.
Qui fait ça ? :)