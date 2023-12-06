Erreurs, bugs, questions - page 735
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai trouvé une "confusion".
Pourquoi le compilateur n'aime-t-il pas la définition de la deuxième variable b?
Et en général, comment dois-je gérer cette situation ?
Il n'aime pas la définition.
Il écrit juste une autre erreur - mauvais type de variable pour la dimension du tableau.
Vous ne pouvez spécifier des constantes que dans les dimensions
ce n'est pas la définition qu'il n'aime pas.
Il écrit également une autre erreur - mauvais type de variable pour la dimension du tableau.
Seules les constantes peuvent être spécifiées dans les dimensions
Les constantes ne fonctionneront pas non plus, il y aura une erreur :
Spécification d'accès
Les spécificateurs d'accès indiquent au compilateur comment accéder aux variables, aux membres des structures ou des classes.
Le spécificateurconst déclare qu'une variable est une constante et ne permet pas que la valeur de cette variable soit modifiée au cours de l'exécution du programme. Il est permis d'initialiser une variable une fois lors de sa déclaration.
Je voulais dire seulement deux options
int Arr[100]
ou
#define r 100
int Arr[r]
Pour le reste, ArrayResize
Je ne comprends pas. Je place un EA sur le graphique et ce message apparaît dans l'onglet "Experts". Le conseiller expert continue quand même son travail. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un avertissement. Un avertissement sur quoi ?
ne fonctionneront pas non plus, il y aura une erreur :
Spécification d'accès
Les spécificateurs d'accès indiquent au compilateur comment accéder aux variables, aux membres des structures ou des classes.
Le spécificateurconst déclare qu'une variable est une constante, et ne permet pas que la valeur de cette variable soit modifiée au cours de l'exécution du programme. Il est permis d'initialiser une variable une fois lors de sa déclaration.
Une variable constante n'est pas une constante ! Il est autorisé à être initialisé une fois, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une variable pour laquelle de la mémoire est allouée.
La tâche des constantes est d'être calculées et insérées dans le code sans occuper la mémoire au moment de l'exécution.
La constante sera const AA=11.
Par conséquent, le compilateur se trompera. Si const AA=11, il ne se plaindra pas.
Pouvez-vous me dire quel est le problème ?
Sur le dernier intervalle dans ChannelPeriod = 100 ; il y a un fort décalage vers le haut dans les lectures de l'indicateur, au-delà des 100 dernières barres tout est normal.
Quelqu'un sait-il comment le réparer ?
Veuillez me donner un lien direct où l'on peut télécharger les manuels en format PDF, car le navigateur de mon téléphone ne peut pas tout voir sur le site.