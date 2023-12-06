Erreurs, bugs, questions - page 334

tester_el_pro:

Vous devez acheter l'histoire de la marchandise et pour beaucoup d'argent ... Qui vous donnera si facilement...

Je me souviens que le serveur MT4 traitait les symboles MICEX.

2. Si je voulais une archive de cotation, je comprendrais où l'obtenir (mais cela ne fonctionne peut-être que pour MT4)...

 
Faites enfin les deux coches "Confirmation manuelle pour les experts".

Quel genre de fonction ? Que fait-il (fournit-il) ? Racontez-nous en quelques mots.
Yedelkin:
Quelle est cette fonctionnalité ? Que fait-il (fournit-il) ? Veuillez expliquer en quelques mots.

Je n'ai pas travaillé avec MT4. Il y a des cases à cocher supplémentaires. L'une ne permet pas au conseiller expert de négocier si l'opération n'est pas confirmée par le négociant, et la seconde ne permet de charger la fonctionnalité d'une DLL particulière qu'après l'autorisation du négociant.


 
Je n'ai pas travaillé avec MT4. Il y a des cases à cocher supplémentaires. On ne permet pas au conseiller expert de négocier si l'opération n'est pas confirmée par le négociant.
Oui, je ne suis pas familier avec MT4. Vous encouragez donc les EA qui ne traitent pas par eux-mêmes ?
Yedelkin:
Oui, je ne suis pas familier avec MT4. Ainsi, les conseillers experts qui ne traitent pas de manière indépendante ont été encouragés ?

Les situations sont différentes, certaines personnes ont besoin d'un conseiller expert entièrement automatique, tandis que d'autres veulent avoir le contrôle total du processus (si possible, et l'influencer).

J'ai personnellement rencontré à plusieurs reprises des situations où l'EA est accidentellement (ou intentionnellement) entré dans un schéma et a commencé à trader d'une manière différente et à un endroit différent.

Il y a eu un cas où j'ai accidentellement changé un symbole sur le deuxième graphique au lieu d'un seul (il y avait un MAKDi standard) et cela a commencé...

 

Question : Quel paramètre (comme #property) indiquera le mode "Inherit Scale" par défaut à l'indicateur ?

J'obtiens l'image suivante par défaut

moyenne bleue sans hériter de l'échelle.

Il s'agit de deux indicateurs dans une seule fenêtre.

 
Interesting:

Quel est le problème ? J'ai téléchargé Metatrader 5, j'ai ouvert un compte de démonstration : j'entre des données, j'ai appuyé sur on et j'ai obtenu
le problème

 
asv:

Quel est le problème ? J'ai téléchargé Metatrader 5, j'ai ouvert un compte de démonstration : je saisis des données, mais j'obtiens
C'est écrit.


Il s'agissait d'un problème temporaire dû à un certificat de site SSL expiré, il vient d'être corrigé.

Veuillez réessayer.

 

Aucune possibilité de travailler avec le terminal pendant le week-end... Lorsque l'on essaie d'obtenir des CopyRates à partir d'autres horizons temporels, il y a d'horribles timeouts de 46 secondes chacun...

Pas de tels problèmes en semaine

