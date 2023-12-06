Erreurs, bugs, questions - page 316

Oui, je suis le seul à avoir un pépin dans le serveur.

en MT5 à partir de ce site !

 

Merveilles - c'est le genre de construction qui ne provoque aucune erreur de compilation, build 404 :

int            low_friq_Array[ ]
int            high_friq_Array[ ]
int            total_friq_Array[ ]
int            delta = 5;

Fermeture manquante ;

Peut-être est-ce lié à quelque chose d'autre dans le code - je ne l'ai pas vérifié. Bien que nous puissions ajouter plus de tableaux et il n'y aura pas d'erreurs. Ces variables sont qualifiées de globales.

 

404 La construction semble avoir échoué

Tous partis (((.

yu-sha:

404 La construction semble avoir échoué

Tous partis (((.

Identifions la dernière version fonctionnelle (dans la limite du raisonnable) et demandons à revenir à celle-ci.....
 
Dima_S:

Merveilles - c'est le genre de construction qui ne provoque aucune erreur de compilation, build 404 :

Fermeture manquante ;

Peut-être est-ce lié à quelque chose d'autre dans le code - je ne l'ai pas vérifié. Bien que nous puissions ajouter plus de tableaux et il n'y aura pas d'erreurs. Ces variables sont qualifiées de globales.

Merci pour le message, occupons-nous en.
 
Interesting:
Identifions la dernière version qui fonctionne (dans des limites raisonnables) et demandons à revenir à cette version.....

Il y a longtemps que l'on demande à pouvoir faire un retour en arrière soi-même

Au moins pour les builds qui n'ont pas inclus les changements de serveur.

 
yu-sha:

404 La construction semble avoir échoué

Tous partis (((.

pour moi, c'est bien mieux que la 401. je ne vois pas encore de bugs critiques...
 
Voodoo_King:
Je pense que c'est bien mieux qu'une 401. Je ne vois pas encore de problèmes critiques pour moi...
Moi non plus.
 

Sur 404, je n'ai eu de problème qu'avec ceci

#define Label "Label_v16_"

Je ne sais pas pourquoi, mais c'était la cause :

Après avoir enlevé cette ligne tout ! - aucune erreur.

Mais j'ai dû supprimer le Label dans celui-ci aussi, donc partout dans le cde il y avait Label

void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   int total=Bars(Symbol1,0);
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ObjectDelete(0,Label+(string)i);
     }
//----
  }
 

Ça a marché pour moi aussi.

Je n'ai pas compris comment, cependant. Et pourquoi y a-t-il eu des malentendus hier ?

J'ai recompilé les composants manuellement - mais cela n'a pas pu l'affecter, sinon cela n'aurait pas fonctionné du tout.

Donc "Tout est parti ((( ") est annulé.

