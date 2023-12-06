Erreurs, bugs, questions - page 310
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En quoi est-elle différente ?
En quoi est-elle différente ?
En quoi est-elle différente ?
Littéralement différent.
Quelle est la question ?
1. prenez le script tordu au poste et exécutez-le sur le graphique. Le script doit copier un certain nombre de barres et effectuer le déroulement des 20 plus anciennes.
Cette méthode est utilisée (je comprends qu'il n'y a pas de contrôles et toutes sortes de pièges pour les erreurs, mais quand même)
Ainsi, avec les paramètres que j'ai spécifiés (nombre de barres et M1), le script fonctionne mais parfois il refuse de fonctionner NORMALEMENT. Cela se produit à partir d'un certain nombre de barres (j'ai obtenu plus de 368700).
À 368800, il renvoie beaucoup moins de barres (mais toujours un nombre différent - 368732 / 368735 / 368736 ou quelque chose dans ce genre).
Mais cela ne fonctionne pas toujours correctement même à 360000, il y a eu des cas où il a juste copié 10000 barres.
2. La variante où deux dates sont spécifiées m'a vraiment choqué. Non seulement il n'accepte pas 0 comme première date (ce qui est logique à mon avis) mais il copie aussi jusqu'à 10000.
Bien qu'avec 0 comme int comme start_time c'est compréhensible (j'ai de l'expérience), c'est une question de surcharge de fonctions et de compilateur qui ne "comprend pas" certaines choses. Mais c'est pourquoi la question des 10000 barres est une question distincte qui s'appelle "sur un million".
Les barres de 10 000 minutes telles que nous les concevons n'iront pas au-delà de 2011, si je comprends bien, elles n'iront pas au-delà de février (et comme il ressort clairement de tout ce qui précède, au moins 360000 sont chargées à coup sûr).
PS
En même temps, la vitesse du normal et du "buggy" (lorsque le script ne copie que 10000 mesures) diffère plusieurs fois.
PPS
Veillez à mener certaines sections de l'aide (ou plutôt leurs exemples) jusqu'à leur conclusion logique, afin d'éviter toute ambiguïté et autres situations "stupides".
Les chèques doivent être placés en plus, etc. De plus, dans ce cas, il n'y a pas de références croisées dans les descriptions des paramètres (au moins dans le cadre temporel) et le type de start_time et start_pos n'est pas clair.Je suppose que c'est le datetime (sinon pourquoi le compilateur jurerait-il par 0 comme start_time).
Est-ce un bug ou mon manque de compétence ?
Le graphique est saccadé lors de la navigation à partir de la barre zéro. J'ai volontairement inséré des glissements entre la navigation et la mise à jour pour mettre en évidence le problème. Mais le bogue existe même sans glissement. Il s'avère que ChartNavigate() déplace d'abord le graphique à zéro, puis le ramène en arrière. En outre, il ne le fait pas à chaque fois.
Au moins, le fait que le bug n'existe pas à chaque fois que vous appelez ChartNavigate(), il apparaît lorsque vous l'exécutez sans slip.
Est-ce un bug ou mon manque de compétence ?
Le graphique est saccadé lors de la navigation à partir de la barre zéro. J'ai volontairement inséré des glissements entre la navigation et la mise à jour pour mettre en évidence le problème. Mais le bogue existe même sans glissement. Il s'avère que ChartNavigate() déplace d'abord le graphique à zéro, puis le ramène en arrière. En outre, il ne le fait pas à chaque fois.
Au moins, le fait que le bug n'existe pas à chaque fois que vous appelez ChartNavigate(), il apparaît lorsque vous l'exécutez sans slip.
Essayez l'exemple de la branche La fonction ChartNavigate ne fonctionne pas, aidez-nous s'il vous plaît.
Alors, qu'y a-t-il dans cet exemple qui soit si fondamentalement différent de mon code ?
C'est juste que dans votre code, la navigation n'est appelée qu'une seule fois, alors que je dois maintenir le graphique sur la barre souhaitée en permanence (indépendamment des actions de l'utilisateur).
J'ai essayé votre exemple et j'ai exécuté mon code sans mise à jour du graphique (bien que cela soit important pour moi car le programme utilise beaucoup de transformations graphiques), mais cela n'a pas fonctionné non plus. L'imbécile reste. Je navigue toujours vers le même point, puis vers la barre de zéro.
Je trouve également inacceptable l'utilisation de la navigation à partir de la barre courante, car l'utilisateur peut déplacer le graphique par inadvertance pendant l'exécution du programme.
L'histoire est bien cachée ?
Alors, qu'y a-t-il dans cet exemple qui soit si fondamentalement différent de mon code ?
C'est juste que dans votre code, la navigation est appelée une seule fois, alors que j'ai besoin de garder le graphique sur la barre désirée tout le temps (indépendamment des actions de l'utilisateur).
Après avoir examiné votre exemple, j'ai exécuté mon code sans rafraîchissement du graphique (bien que ce soit important pour moi puisque le programme utilise également un tas de conversions graphiques), mais cela n'a pas aidé non plus. L'imbécile reste. Je navigue toujours vers le même point, puis vers la barre de zéro.
Je trouve également inacceptable l'utilisation de la navigation à partir de la barre courante, car l'utilisateur peut déplacer le graphique par inadvertance pendant l'exécution du programme.