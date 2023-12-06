Erreurs, bugs, questions - page 110

Après-midi.

Lorsque l'on compile le conseiller expert MACD Sample.mq5 à partir du dossier Examples, il génère l'erreur suivante

POSITION_TYPE_BUY' - ne peut pas convertir l'enum MACD Sample.mq5 319 50

и

POSITION_TYPE_SELL' - ne peut pas convertir l'enum MACD Sample.mq5 352 50

Le terminal a été mis à jour. Veuillez me dire ce qui se passe.

Merci.

 
Valmars:
Pour les codes d'erreur, il y a ErrorDescription.mqh

Juste ce dont j'ai besoin, merci.

Je me demande pourquoi il n'est pas livré tout de suite avec mt... parce qu'il n'y a rien d'autre que des balles qui volent en orbite et d'autres exemples inutiles...

 
Les développeurs ont corrigé la bibliothèque standard, certaines fonctions ont changé, tandis que le code MACD Sample reste le même. Voici la version corrigée du MACD Sample.
 

bons de souscription et opérations


reçu dans le testeur... L'expert ouvre un ordre en attente... et puis il ouvre le suivant... et il peut l'ouvrir même sans argent... et puis il le supprime une seconde plus tard ? ajouter au moins une seconde à l'affichage de la transaction ou faire une visualisation...

 

La version 316 est sortie mais OrderCalcMargin renvoie toujours zéro pour les instruments #AA.

PH      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
KQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AA
MG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GF      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
KR      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 10.34
FK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 10.31
NL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
HQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AIG
MK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
ON      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 35.15
HG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 35.12
NP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HI      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
FE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AXP
MO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GN      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
EJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 40.91
GS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 40.88
ND      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HM      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RD      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
dans combien de temps ce problème sera-t-il résolu
 

Je me débrouille... J'essaie d'écrire le moins de code possible... N'y a-t-il pas un moyen plus simple d'obtenir le premier du mois en cours ?

Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent(Первоечисло);
   Первоечисло.day=1;
   Первоечисло.hour=0;
   Первоечисло.min=0;
   Первоечисло.sec=0;
   return(StructToTime(Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2:

Je me débrouille... J'essaie d'écrire le moins de code possible... N'y a-t-il pas un moyen plus simple d'obtenir le premier jour du mois en cours ?

Cela dépend de ce que vous voulez pour obtenir le premier jour du mois, vous pouvez essayer ceci

MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),str);
   return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00"));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Une fois de plus, je fais appel aux esprits curieux !

Le code est joint.

long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);  // 661701
long B = A;
long C = 661701;

Print(" A=",A,"  B=",B,"  C=",C);

long X =10000;
long Y =10000000000;
long Z =1000000;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print(" L1=",L1,"   L2=",L2,"   L3=",L3,"   M1=",M1);

Si je comprends la programmation, ça devrait être L1 = L2 = L3 = M1, mais je ne comprends pas ! Pas vous ?

Le mien est comme ça

2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       L1=2322042704   L2=2322042704   L3=6617010000   M1=4294965997
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       A=661701  B=661701  C=661701
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
Dossiers :
servis.mq5  2 kb
 

tout correspondait.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

 
sergeev:

Tout correspondait.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

Merci. Je vais donc contacter les développeurs.

