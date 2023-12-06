Erreurs, bugs, questions - page 110
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Après-midi.
Lorsque l'on compile le conseiller expert MACD Sample.mq5 à partir du dossier Examples, il génère l'erreur suivante
POSITION_TYPE_BUY' - ne peut pas convertir l'enum MACD Sample.mq5 319 50
и
POSITION_TYPE_SELL' - ne peut pas convertir l'enum MACD Sample.mq5 352 50
Le terminal a été mis à jour. Veuillez me dire ce qui se passe.
Merci.
Pour les codes d'erreur, il y a ErrorDescription.mqh
Juste ce dont j'ai besoin, merci.
Je me demande pourquoi il n'est pas livré tout de suite avec mt... parce qu'il n'y a rien d'autre que des balles qui volent en orbite et d'autres exemples inutiles...
Après-midi.
Lorsque l'on compile le conseiller expert MACD Sample.mq5 à partir du dossier Examples, il génère l'erreur suivante
POSITION_TYPE_BUY' - ne peut pas convertir l'enum MACD Sample.mq5 319 50
и
POSITION_TYPE_SELL' - ne peut pas convertir l'enum MACD Sample.mq5 352 50
Le terminal a été mis à jour. Veuillez me dire ce qui se passe.
Merci.
reçu dans le testeur... L'expert ouvre un ordre en attente... et puis il ouvre le suivant... et il peut l'ouvrir même sans argent... et puis il le supprime une seconde plus tard ? ajouter au moins une seconde à l'affichage de la transaction ou faire une visualisation...
La version 316 est sortie mais OrderCalcMargin renvoie toujours zéro pour les instruments #AA.dans combien de temps ce problème sera-t-il résolu
Je me débrouille... J'essaie d'écrire le moins de code possible... N'y a-t-il pas un moyen plus simple d'obtenir le premier du mois en cours ?
Je me débrouille... J'essaie d'écrire le moins de code possible... N'y a-t-il pas un moyen plus simple d'obtenir le premier jour du mois en cours ?
Cela dépend de ce que vous voulez pour obtenir le premier jour du mois, vous pouvez essayer ceci
Une fois de plus, je fais appel aux esprits curieux !
Le code est joint.
Si je comprends la programmation, ça devrait être L1 = L2 = L3 = M1, mais je ne comprends pas ! Pas vous ?
Le mien est comme ça
tout correspondait.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
Tout correspondait.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
Merci. Je vais donc contacter les développeurs.