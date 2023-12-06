Erreurs, bugs, questions - page 114
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le service d'assistance ne fonctionne pas.
Après avoir appuyé sur le bouton "Save", la barre d'état affiche "Waiting for reply from login.mql5.com" pendant environ 20 secondes, puis un message orange "An error has occurred" apparaît.
J'ai essayé de me reconnecter et de faire Ctrl+F5, mais ça n'a rien donné. FireFox 3.6.8
Mais j'ai Opera 10.61. Ma requête de recherche (ici au MQL5, en haut à droite) ne donne toujours qu'une seule réponse - d'abord "Attendez". Les résultats de la recherche sont en cours de téléchargement", puis "Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer plus tard. Peu importe ce que je cherche, où et quand.
Je ne sais pas quoi faire de cette recherche... Peu importe... A propos, une fois je n'ai pas pu accéder au site mql4 avec mon mot de passe et mon pseudo naturellement, j'ai failli frire en me rappelant et en changeant le mot de passe ! J'ai commencé à harceler le support technique de MQL. Ils sont bons, ils ont même répondu et essayé d'aider. Finalement, mon ami m'a suggéré une idée, il aime cet Opéra et le connaît comme ses chaussons : " nettoyez les cookies ! " Je les ai nettoyés et me suis immédiatement connecté au site mql4 en utilisant mon pseudo et mon mot de passe. Telles sont les pantoufles de mon ami. Et les Metaquotes sont bons, je n'ai jamais vu une approche aussi approfondie dans le développement d'une plateforme de trading. C'est vrai que je n'en utilise que deux (sauf MT), mais j'espère vraiment qu'après la sortie de MT5, mes trois courtiers y passeront. Maintenant, il n'y a pas d'options de qualité pour faire des robots de trading sur le fonds. MT5 allez-y, votre créneau !
Est-ce que tout l'historique est chargé dans le testeur, ou une petite période comme dans MT4 ?
Veuillez indiquer aux débutants de MQL5 où se trouve le journal du conseiller expert ?
La simple fonction Alert affiche le résultat à l'écran, tandis que Print avec les mêmes arguments semble fonctionner mais je ne peux pas voir le résultat.
Dans MQL4, la sortie d'impression était située dans le dossier C:\Program Files (x86)\MetaTrader\experts\logs\, et je ne le sais pas dans MQL5.
La recherche dans le tutoriel, le forum et les articles n'a rien donné.
Est-ce que tout l'historique est chargé dans le testeur, ou une petite période comme dans MT4 ?
Veuillez conseiller le débutant MQL5, où se trouve le journal du conseiller expert ?
Cherchez /MQL5/Logs.
Pour connaître le chemin du dossier de données, utilisez la commande Fichier - Ouvrir le dossier de données.
Jetez un coup d'œil à /MQL5/Logs.
Pour connaître le chemin du dossier de données, utilisez la commande Fichier - Ouvrir le dossier de données.
J'ai regardé dans tous les dossiers relatifs à MT5 et le résultat est négatif.
Le fichier 20100831.log se trouve dans le dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/logs, mais il ne contient qu'un enregistrement du chargement et du déchargement du conseiller expert:
DK 0 Experts 15:05:37 expert Proba1 (EURUSD,M1) chargé correctement
CN 0 Experts 15:09:47 expert Proba1 (EURUSD,M1) supprimé
Et il n'y a pas de résultat de la commande Imprimer, alors qu'Alert affiche tout clairement, et le conseiller expert lui-même est primitif :
void OnTick()
{
MqlTick LastTick ;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time, " ;",LastTick.ask, " ;",LastTick.bid, " ;",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000)) ;
Alert(LastTick.time, " ;",LastTick.ask, " ;",LastTick.bid, " ;",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000)) ;
}
else Alert("SymbolInfoTick failed, error ", GetLastError()) ;
}
Jetez un coup d'œil à /MQL5/Logs.
Renat:
Посмотрите /MQL5/ Logs.
Renat, j'ai regardé dans tous les dossiers relatifs à MT5.
Dans le dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs il y a un fichier similaire nommé 2010831.log, mais il est vide (longueur est 0).
Renat, j'ai regardé dans tous les dossiers relatifs à MT5.
Dans le dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs il y a un fichier similaire nommé 2010831.log, mais il est vide (longueur est 0).
Renat a clairement écrit comment ouvrir le fichier journal. Cliquez sur l'onglet Experts, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le journal et sélectionnez Ouvrir dans la liste déroulante.
ou comme suit
Renat, j'ai regardé dans tous les dossiers relatifs à MT5.
Dans le dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs il y a un fichier similaire nommé 2010831.log, mais il est vide (longueur est 0).
Ce fichier peut être temporairement vide, car le Terminal garde les journaux en mémoire et les décharge sur le disque.
Pour réinitialiser les journaux sur le disque de manière forcée, utilisez la commande "Ouvrir" dans la fenêtre de journal requise.