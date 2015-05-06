Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ? - page 2
Oui. Quaternaire fonctionne depuis longtemps sans aucun problème.
Peut-être que dans la vérification du proxy, il devrait être possible de spécifier explicitement un serveur commercial et son port à utiliser pour la vérification ? Sinon, j'ai l'impression que la vérification commence par le premier serveur par défaut (avec le port 1950) mais ne parvient pas à l'atteindre et décide que le test du proxy a échoué et sans vérifier les autres serveurs de la liste, échoue et quitte.
smarty again ? c'est simple : le nouveau produit mt5 est un problème... J'essaie de le résoudre... et la solution n'a rien à voir avec la façon dont vous pensez que les employés devraient travailler :)))
alors pourquoi le pare-feu de l'entreprise
si tout est comme vous le dites, vous pouvez tout à fait vous adresser au service informatique de votre entreprise et dire que vous avez un problème avec un nouveau produit de MetaQoutesSofware Corp. et que pour le résoudre, votre entreprise doit désactiver la sécurité de son réseau.
allez-y et signalez-le.
ce n'est pas moi qui le pense, ce sont les canons et les normes de comportement établis dans les entreprises. il est normal que votre entreprise bloque l'accès aux données indésirables.
c'est une douleur dans le cul, lisez hacker, ils vous diront comment mettre en place des connexions VPN 80 ports sécurisés et des proxys anonymes et des logiciels de contournement de proxy.
vous devriez vous acheter un peu d'iota, puisque vous êtes l'employé d'une société, je pense que vous ne regretterez pas une certaine somme d'argent pour l'accès =)
Je ne pense pas...
Oh, mec. Tu ne comprends pas ? ! CoreWinTT - Je ne suis pas du tout intéressé par ce que vous pensez de moi, de mon travail, de nos administrateurs et de la façon dont notre direction devrait traiter le travail de ses employés.....
MT5 présente un problème évident avec l'accès primaire aux serveurs de trading à partir d'un proxy. Même en connaissant l'adresse avec le port 443 ouvert pour nous, il ne se connectera pas à ce serveur ! Qu'est-ce que cela a à voir avec vos remarques ? J'ai juste un "site de test" où cette erreur peut être trouvée et corrigée. Et le but de ce fil de discussion est de traiter le problème, pas de m'apprendre comment ne pas travailler au travail et casser discrètement l'entreprise.
À Rosh: Quelle est la situation actuelle de ce problème ? Essayez-vous de faire quelque chose ou l'avez-vous reporté "pour plus tard" ?
J'ai également décidé de vérifier comment 4 envoie un ping au serveur de 5. Le ping n'a pas abouti. Soit parce que 4 n'a pas compris la réponse de 5 (ce qui est le plus probable), soit parce que le serveur de 5 n'a vraiment aucune entrée/sortie même si le port 443 est ouvert.
Nous avons réécrit l'autorisation du proxy il y a quelques builds et tout devrait fonctionner correctement. Vérifiez à nouveau.
MetaTrader 4 ne sera pas en mesure d'analyser les serveurs MetaTrader 5, car le protocole de vérification et d'échange de mains a été modifié.
Veuillez préciser :
....
Nous avons réécrit l'autorisation du proxy il y a deux ans et tout devrait fonctionner.....
Je ne vois aucune question ou réponse à mes questions/suggestions dans le Service Desk ou ici. Quelles sont mes chances de résoudre le problème ou l'avez-vous reporté pour le moment ?
au fait, la distribution devrait au moins inclure quelques données historiques pour éviter d'afficher quatre graphiques vides avec le texte "en attente de mise à jour", afin que nous puissions au moins développer "localement" des EAs.