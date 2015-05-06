Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ?
Notre serveur de démonstration MetaTrader 5 dispose de plusieurs points d'accès :
- access.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
Vous pouvez spécifier access.metatrader5.com:443 dans les paramètres du compte et attribuer le compte de démonstration par ce biais. Une fois connecté, le terminal analyse tous les points d'accès disponibles et sélectionne le plus rapide :
L'accès aux ports 443 est généralement disponible dans les serveurs proxy. N'oubliez pas non plus de mettre à jour la dernière version - la prise en charge du proxy a été corrigée dans la version 268.
Je viens de tout installer à partir de zéro (j'ai désinstallé l'ancienne version, j'ai exécuté le programme d'installation Web, qui a volé une nouvelle installation et l'a exécutée), mais rien ne fonctionne.
Je vais dans Outils / Paramètres, je définis access.metatrader5.com:443 dans le champ Serveur, et j'essaie de configurer le proxy (je définis les mêmes paramètres que dans le quadrant de travail).
C'est ici que le "problème" se produit : apparemment, pour tester le proxy, le terminal tente de se connecter au serveur par défaut (qui est celui dont le port 1950 est fermé). Aucune connexion n'est établie et je reçois ensuite le message "Proxy test failed". Aucune connexion n'a été établie et le nouveau serveur access.metatrader5.com:443 n'est pas enregistré ( ?!) et je ne peux pas le sélectionner dans la liste des serveurs (même après avoir redémarré le terminal) - il n'est pas là.
D'ailleurs, malgré le fait que je n'ai aucune connexion à un serveur (aucune n'a été scannée), le processus d'ouverture d'un compte de démonstration démarre, la barre de progression arrive à la limite droite et (en allant évidemment plus loin) continue à se bloquer. Il est probablement inutile d'essayer d'ouvrir/créer des comptes si aucun serveur ne fonctionne.
Mais la définition de l'adresse du serveur serait très appropriée dans le cadre de l'ouverture d'un compte de démonstration.
Oui, cela sera définitivement corrigé.
Essayez de télécharger à nouveau la distribution https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300kb) - nous venons de mettre à jour la liste des points d'accès par défaut.
Votre ancien programme d'installation Web, précédemment téléchargé, ne dispose pas de la dernière liste de points d'accès.
Le programme d'installation en ligne recherche des points d'accès pour télécharger la distribution complète normalement (après lui avoir indiqué les paramètres du proxy) et trouve l'endroit d'où télécharger et télécharge avec succès.
Mais après avoir installé le terminal, je ne parviens pas à analyser les serveurs commerciaux . Je reçois constamment le message "Proxy test failed", quels que soient les paramètres de proxy que j'essaie de définir.
L'installateur web scanne les points d'accès CDN pour télécharger les distributions. Ces points d'accès sont des serveurs web http pour la distribution des fichiers d'installation, et non des serveurs commerciaux.
C'est l'installateur mis à jour qui doit être téléchargé.
Mon proxy scanne bien les points d'accès prescrits manuellement :
Le serveur de trading MT5 mt5.metaquotes.net fonctionne sur le port 1950. Nous avons fermé tous les ports "gauche" de notre entreprise, y compris le port 1950. Il est impossible de se mettre d'accord avec l'administrateur sur son ouverture (politique de sécurité...). Tunneling via HTTPort - ne fonctionne pas.
MT4 fonctionnait sur le port 443 qui est le port utilisé par ICQ et donc nous avons ce port (pour ICQ) ouvert.
Quels sont les moyens d'atteindre le serveur dans cette situation ? Qui sait quoi - partagez votre expérience si vous en avez ;)