Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ? - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si le problème ne peut être résolu ici, veuillez contacter le Service Desk et nous le traiterons.
Apportez les journaux de bord du terminal, s'il vous plaît.
Si le problème ne peut être résolu ici, veuillez contacter le Service Desk et nous le traiterons.
J'ai vérifié la version 730 à partir de "corporate proxy" - tout fonctionne !
Merci beaucoup ! !!
Mais l'installateur web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe a cessé de fonctionner sous proxy, il fonctionnait auparavant, maintenant c'est comme ça :
tout est comme avant, mais le processus de démarrage ne démarre pas - l'installateur ne dit rien, "juste un cercle qui tourne", essayé plusieurs fois
Voici quelques captures d'écran.
Est-ce que ce bug est de mon côté ou est-il apparu après la nouvelle version ?