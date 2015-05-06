Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ? - page 5

Nouveau commentaire
 
Avez-vous configuré le proxy correctement dans les paramètres du terminal?
 
Renat: Avez-vous configuré le proxy correctement dans les paramètres du terminal?
La même chose que dans MT4, mais je répète - MT4 fonctionne sans problèmes, et MT5 ne passe même pas le test du proxy, d'ailleurs - l'installateur web a téléchargé et installé le terminal sans problèmes.
 
Apportez les journaux de bord du terminal, s'il vous plaît.

Si le problème ne peut être résolu ici, veuillez contacter le Service Desk et nous le traiterons.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Renat:
Apportez les journaux de bord du terminal, s'il vous plaît.

Si le problème ne peut être résolu ici, veuillez contacter le Service Desk et nous le traiterons.
OK, j'essaierai de poster les logs dans un futur proche.
 
a écrit à servicedesk : #504573 | 2012.09.24 10:43
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
deux mois après avoir contacté servicedesk, apparemment pas à la hauteur des "procurations d'entreprise"...
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

J'ai vérifié la version 730 à partir de "corporate proxy" - tout fonctionne !

Merci beaucoup ! !!

Mais l'installateur web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe a cessé de fonctionner sous proxy, il fonctionnait auparavant, maintenant c'est comme ça :

 
Que dit l'installateur web ? Affiche-t-il une fenêtre permettant de remplir les paramètres du proxy ?
 
Renat: Que dit l'installateur web ? Affiche-t-il une fenêtre permettant de remplir les paramètres du proxy ?

tout est comme avant, mais le processus de démarrage ne démarre pas - l'installateur ne dit rien, "juste un cercle qui tourne", essayé plusieurs fois

Voici quelques captures d'écran.

Dossiers :
proxy.zip  204 kb
 
IgorM: L'installateur web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe a cessé de fonctionner sous un proxy, il fonctionnait auparavant.

Est-ce que ce bug est de mon côté ou est-il apparu après la nouvelle version ?

1234567
Nouveau commentaire