Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ? - page 6
Ce bug est-il de mon côté ou est-il apparu après la nouvelle version ?
reposted at the request of the mql4.com forum
MT4 et MT5 ne s'installent pas du tout sur Win7https://www.mql5.com/ru/forum/142529
L'installation ne va pas plus loin que la sélection du meilleur point d'accès. C'est là que ça s'arrête. Ça n'a aucun sens. Les anciennes versions fonctionnaient beaucoup mieux.
Changez tout en arrière.
Merci pour la réponse. Oui, j'ai la même histoire que celle décrite dans le lien. J'attendrai qu'une solution soit trouvée. Faites-moi savoir.
J'ai essayé d'installer MT5 à nouveau en utilisant l'installateur web, mais il s'arrête à la moitié du processus de téléchargement :
Peut-être que c'est mon côté du problème - je vérifierai plus tard, mais c'est très gênant que lorsque vous appuyez sur le bouton "Annuler", seule la sortie est disponible,
rendre le bouton "retour" disponible - il est fastidieux de saisir à nouveau les mots de passe et les proxies
______________________
Hourra, ça a marché ! (c) build 742 tout est ok, fonctionne aussi bien avec l'installateur web qu'avec le terminal depuis le proxy.
MetaQuotes meilleur support utilisateur, merci !!!
Bonjour à tous !
Je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner. Je viens de télécharger la dernière version du terminal depuis le site web de MT5, après avoir supprimé toutes les anciennes copies. Lors de l'installation, je spécifie proxy:80 sans nom d'utilisateur ni mot de passe et tout se passe bien, mais lorsque j'essaie de me connecter au serveur de négociation, le proxy ne parvient même pas à faire le test. Par exemple, je clique sur proxy -> Test et rien ne se passe (aucun résultat) - j'entends seulement le son produit par Windows 7 lorsque j'essaie de cliquer avant de remplir complètement le formulaire. Même chanson si je spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe de mon entreprise dans les paramètres du proxy.
Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît !
Je joins des captures d'écran. Voici la configuration du terminal sous proxy :
Voici une tentative de test du proxy (le bouton Test n'est PAS enfoncé) :
Et voici les mêmes paramètres dans MT4 - tout fonctionne bien :
J'espère votre aide !
Regards,
Programmeur
J'ai demandé à un ami d'ouvrir un compte de démonstration pour moi sur Alpari, j'ai entré les paramètres du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et c'est pareil !
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi le bouton "Test" dans les paramètres du proxy ne fonctionne pas pour moi ?
J'espère avoir de vos nouvelles !
Regards,
Programmeur
Essayez d'utiliser l'IP au lieu du nom.
Salutations !
Merci pour cette réponse rapide. J'ai essayé - ça ne marche pas. Le bouton de test ne s'enclenche toujours pas, seul le son "ding" de l'enrouleur peut être entendu.
Voici une capture d'écran :
ъ
Quel autre problème pourrait-il y avoir ?
Respectueusement,
Programmeur
Vos paramètres IP:Port sont-ils corrects ? Avez-vous un proxy sur le port 80 (comme sur les captures d'écran précédentes) ou sur le port 443 ?
Commençons par le début.
Quel type d'OS ? L'UAC est-il activé ? Quels sont les paramètres de votre pare-feu ? Avez-vous essayé de désactiver le pare-feu ? Y a-t-il un logiciel antivirus, avez-vous essayé de le désactiver ? Y a-t-il un filtrage du trafic IP ?
Voici les paramètres lors du chargement du terimanal à installer :
Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne :
Et voici les mêmes paramètres lors de la configuration d'un proxy.
Le bouton "Test" n'est PAS enfoncé - c'est-à-dire que ce ne sont pas les paramètres du proxy/pare-feu/adresse IP qui sont en cause - c'est simplement que le bouton n'est pas enfoncé.
(voir mon prochain billet pour plus de détails)