Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ?
Pouvez-vous me dire comment installer MT5 depuis le réseau de l'entreprise (via un proxy) ?
Je retire ma propre question, l'installateur a en quelque sorte détecté le proxy et l'a installé tout seul, en prenant apparemment les paramètres d'Internet Explorer.
J'ai tout installé depuis le début (j'ai désinstallé l'ancienne version, j'ai exécuté le programme d'installation Web, qui a volé la nouvelle installation et l'a exécutée), mais rien ne fonctionne.
Je vais dans Outils / Paramètres, je définis access.metatrader5.com:443 dans le champ Serveur, et j'essaie de configurer le proxy (je définis les mêmes paramètres que dans l'exécution 4).
C'est ici que le "problème" se produit : apparemment, pour tester le proxy, le terminal tente de se connecter au serveur par défaut (qui est celui dont le port 1950 est fermé). Aucune connexion n'est établie et je reçois ensuite le message "Proxy test failed". Aucune connexion n'a été établie et le nouveau serveur access.metatrader5.com:443 n'est pas enregistré ( ?!) et je ne peux pas le sélectionner dans la liste des serveurs (même après avoir redémarré le terminal) - il n'est pas là.
J'ai essayé de définir l'adresse du serveur de la même manière que je l'ai configuré, j'ai essayé d'ouvrir un compte de démonstration, la barre de progression va jusqu'au bord droit et (évidemment en allant plus loin) continue à se suspendre.
Mais la définition de l'adresse du serveur serait très appropriée dans le cadre de l'ouverture d'un compte de démonstration.
Même problème.
MT5 Build 319 rapporte que le test du proxy a échoué.
MT4 fonctionne à travers un proxy sans aucun problème
Serveur Proxy Eserv 4.24913
Comment les agents du Cloud fonctionnent-ils via un proxy ?
Il génère une erreur
Échec de l'autorisation duMQL5 Cloud Network(impossible d'envoyer la demande [12029])
Le terminal lui-même fonctionne.
Les agents du Cloud tentent de se connecter via un proxy dans les paramètres d'Internet Explorer sans autorisation.
Utilisez-vous l'autorisation du proxy ou n'y a-t-il pas de proxy prescrit dans Internet Explorer ?
Les agents du Cloud tentent de se connecter via un proxy à partir des paramètres d'Internet Explorer sans autorisation.
Utilisez-vous l'autorisation du proxy ou n'y a-t-il tout simplement pas de proxy dans Internet Expolorer ?
Le terminal et les agents ont été mis à jour à la version 527. Les agents dans le nuage ne sont pas autorisés.
Paramètres
Je ne comprends pas pourquoi le problème identifié par le topic-starter existe depuis si longtemps, "mais il est toujours là ...".
J'ai essayé d'installer MT5 à travers un proxy, il s'est installé mais ne veut pas fonctionner, le test du proxy ne passe pas, alors que MT4 fonctionne sans problème.
Situation similaire : MT5 fonctionne sur un ordinateur de bureau sans aucun problème, mais sur un ordinateur portable, il n'y a pas de connexion au serveur MetaQuotes-Demo. Je n'ai trouvé aucune solution nulle part. L'aide a été téléchargée sans aucun problème pour une raison quelconque.