Comment puis-je accéder au serveur derrière un proxy d'entreprise ?
Même problème. Le 4 fonctionne bien.
Sur MT5 - problèmes :
D'ailleurs, lors des premières constructions, tout fonctionnait bien (quand l'installation pouvait être téléchargée dans son intégralité (~7Mb il semble), quand le chargeur web apparaissait il y avait des problèmes.....
Des conseils sur ce qu'il faut faire ?
Pardonnez la confusion....(mt5setup.exe - 15.33Mb - du 13.10.2009) - absolument la même histoire, c'est-à-dire que j'essaie de l'installer maintenant.... demande le proxy.... puis - "Proxy test failed" (test du proxy échoué)
lire...
MetaTrader 5 Client Terminal build 290
Je suis content. Je l'ai essayé. Ça n'a pas marché :(
Lors du téléchargement du programme d'installation, le proxy a été demandé, il a défini les paramètres - le test a réussi, le programme d'installation a été téléchargé et installé.
Après l'installation, les paramètres du proxy saisis pendant l'installation n'ont pas été sauvegardés (n'ont pas été transmis au terminal ?) - j'ai dû saisir à nouveau les paramètres.
Le test du proxy dans le terminal ne fonctionne dans aucune variante, même en spécifiant un serveur avec le port 443 ouvert.
le lire...
1. Après avoir installé Terminal, il s'est mis à jour sans proxy vers la build 290? L'installateur télécharge et déploie actuellement la version 286, et non la 290.
2. Si vous cliquez plus loin et attendez, le compte ne s'ouvre pas non plus (si vous avez la version 290) ?
3. Avez-vous le terminal MetaTrader 4 à portée de main ? Le proxy fonctionne-t-il bien dans ce système ?
Merci !
286 est installé.
vpost:
Je viens de l'essayer sur 290, (serveur natif), le protocole http est correct. Tout semble être en ordre...
J'ai fait ce qui suit :
1. ouvert la liste des mandataires - Fresh Proxy List .
2. Copié là la première adresse disponible - 74.213.166.67:80 (comme il devrait être anonyme serveur canadien situé à Toronto).
3. Je l'ai inséré dans le dialogue de configuration et de test du proxy dans le terminal.
4. Spécifie que le protocole sera HTTP.
5. Entrer des identifiants et des mots de passe depuis le plafond
6. J'ai fait le test.
Le test a été passé (le terminal indique qu'il a passé le test des proxies avec succès)
PS
Si je supprime le login et que je réussis, alors le test échouera de toute façon...
Les variantes de sockets (SOCKS4/SOCKS5) n'ont pas été essayées, mais je suppose qu'elles devraient aussi fonctionner si le serveur est correct et que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont remplis...
Bonne chance...
J'ai essayé d'autres proxys de la liste, déjà avec des données d'autorisation réelles.
Il ne fonctionne qu'une fois, je ne sais pas ce que cela a à voir...
3. Avez-vous un terminal MetaTrader 4 à portée de main ? Est-ce que le proxy fonctionne bien dedans ?
Désolé, j'ai oublié de répondre.
Quaternaire fonctionne comme il le devrait - aucun problème avec les proxies ou les mises à jour (j'ai déjà écrit que le problème réside très probablement dans le passage du port 443 ouvert dans Quaternaire au port 1950 fermé dans Quaternaire).