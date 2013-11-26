Problèmes avec le forum. - page 2
Quel navigateur utilisez-vous ? Utilisez-vous des proxies ?
Firefox 4 (mais j'ai vu cela sur des versions plus anciennes également).
Pas de procuration.
Ce qui est étrange, c'est qu'il n'est apparu que dans les deux fils de discussion dans lesquels j'ai écrit mes messages. Les autres se sont affichés sans aucun problème.
et une autre question - les sujets lus sont-ils ajoutés aux cookies ?
Par exemple, sur cet ordinateur, cette rubrique a déjà été lue.
Puis je vais sur le forum depuis android et :
1. Ce sujet est marqué comme non lu, mais vous êtes connecté avec le même nom d'utilisateur.
2. la vue du forum est toujours ancienne (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de légendes pour les sujets des messages).
PS. Avant de poster ce message, lisez le fil de discussion d'android. Après avoir ajouté ce message, il est redevenu non lu pour android.
L'état de lecture est initialisé à chaque visite du site et est lié à la session de l'utilisateur (on pourrait dire aux cookies).
Les situations suivantes sont possibles :
1) Un utilisateur a visité le site web depuis l'ordinateur A, a lu quelques rubriques et est parti. Puis il est venu de l'ordinateur B. Dans ce cas, la lisibilité sur l'ordinateur B sera OK.
2) L'utilisateur a visité le site web à partir de l'ordinateur A et de l'ordinateur B. Sur l'ordinateur A, il a lu plusieurs sujets. À ce moment, la vitesse de lecture de l'ordinateur B ne change pas. Il ne changera que lorsque l'utilisateur de l'ordinateur B se reconnectera.
Cela semble être la deuxième situation.
De plus, sur les appareils mobiles, il n'y aura pas d'aperçu dans la liste des sujets. Ce changement ne s'applique qu'à la version complète (desktop) du site.
les travaux sont entrés dans le codebase
Il semble que cela ait déjà été corrigé - je ne vois pas ce qui se passe pour moi.
pas encore fixé.
Ctrl+F5 ou quitter le profil - même chose. fonctionne dans la base de code
Au fait, comme vous pouvez le voir, les emplois eux-mêmes sont échelonnés.
Question technique - est-il difficile de faire en sorte que la description du sujet ne s'affiche que lorsque la souris passe sur le nom du sujet ?
Cela donnera une dynamique intéressante et montrera ce que vous voulez voir, c'est-à-dire une description sous le sujet,
Le thème sera initialement caché et n'apparaîtra sur la demande des utilisateurs que lorsqu'ils le survoleront.
Malheureusement, cette option ne fonctionnera pas pour nous.
Nous travaillons dans le sens de la construction de la viande au lieu de l'option précédente du squelette pur.
L'essentiel est de ne pas en faire trop :) la colonne vertébrale du forum et les sujets doivent être clairement visibles.
Maintenant, la description rend les choses un peu floues. La police de caractères plus grande du sujet n'aide pas à la perception.
pouvez-vous supprimer complètement la description du sujet ?)
le mieux est l'ennemi du bien©
La page du Forum ne tient pas dans 19'.
La description du sujet ne comporte aucune information utile, c'est le moins que l'on puisse dire...