Problèmes avec le forum. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le profil vous permet désormais de personnaliser l'apparence du forum.
Oh, merci.
Est-il également possible de régler le nombre de fils dans une section sur www.mql5.com/ru/forum ?
Dans le profil, il est désormais possible de personnaliser l'apparence du forum.
Oh, merci.
Est-il également possible d'ajuster le nombre de sujets dans une section sur www.mql5.com/ru/forum ?
+100.
Je ne vais presque jamais sur la page d'accueil, mais personnellement, j'ai vraiment besoin de pouvoir personnaliser le forum (et je ne pense pas être le seul)...
La réduction des thèmes fonctionne (merci beaucoup), mais la sélection du nombre de thèmes n'est pas bonne.
Et cela ne dépend pas du mode minimisé/démultiplié.
ZS Désolé, après s'être reconnecté, tout a fonctionné.
le forum présente toujours un bug lors de l'ajout d'un message à un ancien fil de discussion.
la page après avoir ajouté un message et unread#unread à celui-ci
est la même page, mais en sautant "normalement". Il n'y a pas de dernier message concernant StringSplit.
Voici la même page, mais après un rafraîchissement forcé par Ctrl+F5
le forum présente toujours un bug lors de l'ajout d'un message à un ancien fil de discussion.
Merci de m'avoir prévenu. Oui, il y a un problème avec les sujets datant de plus de 3 mois car ils sont mis en cache de manière étanche.
Nous allons examiner cette question.
Je ne vais presque jamais sur la page principale, mais personnellement j'ai vraiment besoin (et je ne pense pas être le seul) de la possibilité de personnaliser le forum...
Ajout d'une option de personnalisation pour le forum également
le forum présente toujours un bug lors de l'ajout d'un message à un ancien fil de discussion.
La mise en cache des anciens sujets sera désactivée, mais le problème des anciens sujets se posera encore pendant un certain temps, car les sujets se trouvent déjà dans le cache du navigateur.
Utilisez Ctrl+F5 dans ce cas.
Le moteur du forum "attrape" les mots-clés/phrases et les transforme en liens. Après avoir modifié un message dans lequel le lien a été supprimé, la modification n'est pas enregistrée, le lien reste. Quel est l'intérêt ?