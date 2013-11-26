Problèmes avec le forum. - page 4
Je suis aussi pour l'ancienne interface.
La première chose que j'ai faite en arrivant sur le forum a été de regarder dans le profil pour désactiver cette nouvelle fonctionnalité...
Oui, le forum devient un peu vaste :) Ce n'est pas seulement le 19 pouces qui n'est pas suffisant, le 32 pouces pourrait même ne pas l'être.
Lorsque vous ferez les options d'affichage dans le profil, faites en sorte en mode réduit d'afficher 10 sujets dans chaque section, car 5 n'est pas suffisant, avec l'activité sur le forum parfois on n'a pas le temps et les thèmes volent sans être vus. Par conséquent, ils doivent se rendre dans chaque section, ce qui n'est souvent pas pratique.
Peut-être serait-il possible de créer une "case à cocher" concernant le "nombre de thèmes affichés sur la page" ?
Il y aura des paramètres pour le style d'affichage et le nombre de lignes dans le profil.
Cela sera fait sous peu, une fois les tâches actuelles terminées.
Dans le profil, il est désormais possible de personnaliser l'apparence du forum.
