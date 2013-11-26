Problèmes avec le forum. - page 6
Le moteur du forum "attrape" les mots-clés/phrases et les transforme en liens. Après avoir modifié un message dans lequel un lien a été supprimé, la modification n'est pas enregistrée, le lien reste. Quel est l'intérêt ?
Il a été conçu de cette façon dès le début.
Malheureusement, nous ne conservons pas d'informations sur l'hyperlien qui a été supprimé. Si l'hyperlien est manquant, nous le remettons en place.
C'était l'idée originale.
Je vois, merci.
Il n'est pas bon qu'un lien soit hors sujet. Quoi qu'il en soit, nous y arriverons :)
Je peux lutter contre ce problème en mettant simplement un espace supplémentaire entre les mots d'un lien inattendu.
Download" dans Market ne fonctionne pas. Opera 11.11, Ff 4.0.1
Lien = lien vers la page.
Le téléchargement n'est pas encore activé.
La recherche sur mql5.ru ne fonctionne pas :
La recherche sur mql5.ru ne fonctionne pas.
A carreaux, - similaire. Recherche de "symbole", XP, 32