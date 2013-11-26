Problèmes avec le forum. - page 6

Silent:

Le moteur du forum "attrape" les mots-clés/phrases et les transforme en liens. Après avoir modifié un message dans lequel un lien a été supprimé, la modification n'est pas enregistrée, le lien reste. Quel est l'intérêt ?

Il a été conçu de cette façon dès le début.

Malheureusement, nous ne conservons pas d'informations sur l'hyperlien qui a été supprimé. Si l'hyperlien est manquant, nous le remettons en place.

 
lezzvie:

C'était l'idée originale.

Je vois, merci.

Il n'est pas bon qu'un lien soit hors sujet. Quoi qu'il en soit, nous y arriverons :)

 
Silent:

Je le combat en mettant simplement un espace supplémentaire entre les mots d'un lien inattendu.
 
Yedelkin:
Vous pouvez utiliser le latin (partiellement).
 

Download" dans Market ne fonctionne pas. Opera 11.11, Ff 4.0.1

Lien = lien vers la page.

 
Silent:

Le téléchargement n'est pas encore activé.
 
Rosh:
Le téléchargement n'est pas encore activé.
OK, merci.
La recherche sur mql5.ru ne fonctionne pas :

 
voix_kas:

La recherche sur mql5.ru ne fonctionne pas.

A carreaux, - similaire. Recherche par le mot"symbole", XP, 32
Yedelkin:
Il n'y a pas que ce mot. Le surnom ne fonctionne pas non plus.
