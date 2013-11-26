Problèmes avec le forum. - page 3
Pouvez-vous supprimer complètement la description du sujet ) ?
Nous nous sommes éloignés de l'idée de "s'adapter à un petit écran" - pour les navigateurs fixes, nous faisons le maximum de contenu. Mais pour les navigateurs mobiles (iPhone, iPad, Android, etc.), l'ensemble du site est conçu de manière minimaliste et s'adapte parfaitement aux écrans.
div class="descriptionInBlock"
avec ajout de style="margin-left:30px"
accentue mieux les thèmes
Nous nous sommes éloignés de l'idée de "s'adapter à un petit écran" - pour les navigateurs fixes, nous faisons le maximum de contenu. Mais pour les navigateurs mobiles (iPhone, iPad, android, etc.), l'ensemble du site présente un design minimaliste, s'adaptant parfaitement aux écrans.
mais pour le dire crûment)
Je pense que la plupart de la surface de l'écran est occupée par des informations inutiles, c'est tout simplement affreux.
Quel est l'intérêt de voir le premier message d'un fil de discussion qui existe depuis quelques années ? L'affichage du dernier est aussi un plaisir douteux, voir un bout de post...
Ce serait bien de donner à l'utilisateur le choix du design...
J'avais l'habitude d'aller sur le site web et de tout voir, mais maintenant mes yeux divergent.
Il y aura encore quelques ajustements et nous aurons un meilleur aperçu :
À mon avis, la situation a empiré : ce n'est pas pratique et ce n'est pas évident. Le désir d'amélioration est bienvenu, mais pas au détriment de la commodité. Laissez les titres des sujets, et les messages se retrouveront dans les fils de discussion de ceux qui sont intéressés par le sujet.
Swan:
À mon avis, c'est devenu pire : pas pratique et pas évident. Les efforts d'amélioration sont les bienvenus, mais pas au détriment de la commodité. Laissez les noms des sujets, et les messages chercheront dans les fils de ceux qui sont intéressés par ce sujet.
Je suis d'accord, c'est devenu très inconfortable de parcourir les sujets, les regards divergent.
Je pense que nous devrions soutenir l'idée de donner à l'utilisateur le droit de choisir le style de forum (ancien et nouveau).
Le plus susceptible de faire du profil utilisateur une interface complète (par défaut) ou simplifiée.
Le mode minimaliste mobile est automatiquement activé et non remplacé.