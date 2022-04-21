Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 31
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bibliothèques : MultiTester
fxsaber, 2019.12.02 17:31
Il est parfois nécessaire de nettoyer le dossier Tester. Par exemple, un fichier opt de taille modeste est de ~2Mb. Si 10K optimisations sont faites, c'est déjà 20 Gb. 10K caractères, c'est pareil.
Vous pouvez rencontrer un dossier trop volumineux.
Un grand nombre de fichiers (des milliers) dans le dossier cache provoque des ralentissements lors de la première ouverture de Tester dans le Terminal - CTRL+R.
Chers collègues, pourriez-vous nous dire si MT5 prend en compte les frais de transaction lors de l'optimisation ?
Oui, il y en a un, merci beaucoup.
Cela a été fait exprès, afin de ne pas gâcher le jeu original.
Ensuite, j'essaie dans l'EA, qui est exécuté dans le testeur, de récupérer les paramètres originaux non pas par le fichier ini, mais par le presse-papiers. Mais malheureusement je ne comprends pas comment obtenir la poignée du Terminal.
fxsaber, 2019.12.09 14:03
J'ai besoin qu'un EA s'exécutant sur un agent puisse récupérer l'identifiant du terminal à partir duquel il a été envoyé pour s'exécuter dans l'agent.
Vous pouvez identifier votre terminal dans l'ensemble des terminaux en cours d'exécution par le chemin d'accès à l'agent - il contient également le chemin d'accès au terminal. Mais je n'arrive pas à obtenir la liste des terminaux en cours d'exécution avec leurs chemins pour appliquer cet indice. Si vous me le dites, ce serait merveilleux. Il sera alors possible d'obtenir immédiatement les données initiales de son lancement à partir du conseiller expert testé.