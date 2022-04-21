Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 31

J'aimerais vraiment que la génétique continue après l'interruption. Cela m'arrive régulièrement. Je sais que la génétique est un processus aléatoire, il ne s'agit pas de répéter le processus, il s'agit de préserver l'état. Ce n'est pas difficile à faire si l'instantané actuel de l'état est suffisamment préservé. Si la poursuite de la génétique dépend encore de l'optimisation de tous les éléments depuis le début, c'est plus difficile, mais c'est aussi possible. Il existe un cache d'optimisation, vous pouvez parcourir les étapes précédentes et restaurer l'état actuel. Nous devrons probablement compliquer un peu la structure du cache, mais les modifications complexes peuvent être attendues, nous souffrons de ce problème depuis longtemps. L'essentiel est que les développeurs l'intègrent dans leur feuille de route. Je pense que c'est important. En ce qui concerne les grandes choses, il s'agit de la deuxième place après l'optimisation des ressources dans les tests de tique.
 

fxsaber, 2019.12.02 17:31

Il est parfois nécessaire de nettoyer le dossier Tester. Par exemple, un fichier opt de taille modeste est de ~2Mb. Si 10K optimisations sont faites, c'est déjà 20 Gb. 10K caractères, c'est pareil.

Vous pouvez rencontrer un dossier trop volumineux.

Un grand nombre de fichiers (des milliers) dans le dossier cache provoque des ralentissements lors de la première ouverture de Tester dans le Terminal - CTRL+R.

 
Chers collègues, pourriez-vous nous dire si MT5 tient compte des frais de transaction lors de l'optimisation ?
 
Luchezar Shalomaev:
Chers collègues, pourriez-vous nous dire si MT5 prend en compte les frais de transaction lors de l'optimisation ?

Oui.

 
fxsaber:

Oui.

Merci, donc la valeur des fonds propres tient compte des pertes de commissions ?

 
Luchezar Shalomaev:

Merci, donc la valeur des fonds propres inclut les pertes de commission ?

Voir le champ de la commission dans l'historique des transactions.

 
fxsaber:

Voir le champ de la commission dans l'historique des enchères.

Oui, il y en a un, merci beaucoup.

 

Lorsque vous sélectionnez "Run Single Test" dans l'onglet Optimisation avec le PCM, le fichier de paramètres du testeur approprié n'est pas généré.

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
fxsaber:

Lorsque vous sélectionnez "Run Single Test" dans l'onglet Optimisation avec le PCM, le fichier de paramètres du testeur approprié n'est pas généré.

Cela a été fait intentionnellement pour ne pas gâcher le jeu original.
 
Slava:
Cela a été fait exprès, afin de ne pas gâcher le jeu original.

Ensuite, j'essaie dans l'EA, qui est exécuté dans le testeur, de récupérer les paramètres originaux non pas par le fichier ini, mais par le presse-papiers. Mais malheureusement je ne comprends pas comment obtenir la poignée du Terminal.

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Bugs, bugs, questions

fxsaber, 2019.12.09 14:03

J'ai besoin qu'un EA s'exécutant sur un agent puisse récupérer l'identifiant du terminal à partir duquel il a été envoyé pour s'exécuter dans l'agent.

Vous pouvez identifier votre terminal dans l'ensemble des terminaux en cours d'exécution par le chemin d'accès à l'agent - il contient également le chemin d'accès au terminal. Mais je n'arrive pas à obtenir la liste des terminaux en cours d'exécution avec leurs chemins pour appliquer cet indice. Si vous me le dites, ce serait merveilleux. Il sera alors possible d'obtenir immédiatement les données initiales de son lancement à partir du conseiller expert testé.

