League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 35
Appelez ça un chandelier, peu importe. Le fait est que nous ne mettons pas un SL, mais un TP, et qu'à chaque bougie, nous le rapprochons du prix actuel.
Et tout est correct, le TP s'approche constamment du prix, si nous n'avons pas deviné le mouvement - il fermera dans la zone de perte, et si c'est une tendance - la perte est grande.
Dans la Ligue, tout TS a un SL, mais pour le suivi inversé - sa valeur est prise de telle sorte que sur l'historique il ne s'est jamais déclenché - généralement au moins quelques plages quotidiennes (parfois jusqu'à dix). La rupture de cette SL est un comportement inacceptable du TS, et après cela, il est immédiatement ré-optimisé. Cependant, même sans éliminer le SL, une tendance incontrôlable fait facilement disparaître le résultat de dix victoires. C'est donc le TS le plus "plat". Il est inacceptable de l'utiliser sur une tendance.
Votre ligue tape sur les nerfs de tout le monde. Je l'ai lu dans chaque fil de discussion.
ne le lisez pas... économisez vos nerfs :-)
Va dans les bois. N'interférez pas avec le travail de l'auteur du sujet.
Travaillez sur vos signaux ;)
:-)
Il y a du travail là-bas - il y avait des concours...
:-)
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 5 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Les 5 meilleurs tableaux par qualité :
Les 5 premières places sont occupées par les systèmes de suivi inversé. Je n'aime pas ça. Bien qu'il n'y ait rien d'inhabituel ici - j'ai souvent dit que de tels TSs montrent de très bons résultats sur des intervalles courts.
La seule exception est le TS 442022 - entrée sur des ordres à cours limité sur des pics en zigzag avec TP-SL fixe (et transfert au seuil de rentabilité) sur le GBP.Parmi les systèmes RTS, nous pouvons recommander le 642750 - entrées à contre-courant, basées sur le croisement du prix et de la moyenne mobile avec un suivi inversé (et transfert vers le seuil de rentabilité) sur GBPAUD - la semaine dernière, il a effectué 7 transactions et est passé de la dixième à la deuxième place.
Ta ligue commence à énerver tout le monde. Je l'ai lu dans chaque fil de discussion.
Mon pote, j'aimerais bien lire l'histoire de ton expert miracle, qui a travaillé sur vingt paires et a réalisé d'énormes profits. Mais tu ne me dis rien... Que reste-t-il ?
Ici, je partage mes réalisations avec les membres du forum.
Je pense même trouver des Expert Advisors gratuits dans Kodobase sur l'intersection du prix et du slippage et sur le breakdown-back du canal de prix, pour les particulièrement paresseux. Et dans la partie anglaise du forum, ils ont supprimé le sujet à cause de ça...
