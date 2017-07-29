Les stratégies naïves des débutants. - page 16
Maxim, vous soulevez un bon point, car d'après mon expérience personnelle en tant que trader pratiquant, c'est un conseil. C'est précieux, n'est-ce pas, Nowi ? Je peux dire pour moi-même que la seule chose qui m'aide est M1 et le trading manuel).
Je ne sais pas ce qu'il faut faire en cas de négociation manuelle, mais il est peut-être plus facile et plus rapide de réaligner en cas de négociation manuelle. Si vous ne faites pas de backtest de la stratégie et ne la soumettez pas brièvement à un stress-test sur le compte réel, c'est dangereux :)
Tout à fait exact, plus facile et plus rapide. J'ai du signal au déclencheur à l'entrée généralement 5 minutes, donc tout est bien mesuré ;)) D'un autre côté, le fait d'être tout le temps devant des moniteurs est pour moi, beaucoup de choses intéressantes sur les graphiques)).
Bien sûr, c'est bien et rentable avec les transactions manuelles, mais la méditation quotidienne par le moniteur pendant des heures. Maintenant, je ne travaille que parfois, selon mon humeur.
Pour moi, le Forex a longtemps été un marché fluctuant, il est donc réaliste de s'y adapter. Ce qui est bien avec М1 - il n'y a presque aucune influence de manipulations évidentes - pure chance ;)) Bien sûr, il y a la manipulation, mais nous sommes déjà en quelque sorte dans sa direction. Il sera probablement plus facile pour vous d'utiliser des stratégies sur les petites TF aussi - elles vivront plus longtemps)).
Tout a un sens maintenant.
Vous pouvez voir qui est l'homme et qui est la moustache.
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
nah... le garçon d'écurie est un fabuleux do......b...
Il va enseigner à )))) une telle merde ... pathétique ... vous ne savez pas si vous devez pleurer ou rire.
Cinq jours par semaine, c'est trop, bien sûr, je travaillais tellement au bureau). A quoi bon se lancer dans le commerce si l'on doit travailler plus qu'au bureau), mais deux ou trois jours par semaine suffisent ! ))
Les stratégies d'indicateurs oui, mais je n'utilise pas d'indices. Impulsion, correction, niveau - ils ne changent pas ;))
Ils ne changeront jamais, c'est le TS qui fonctionne éternellement sur n'importe quel marché.
Les stratégies d'indicateurs, oui, mais je n'utilise pas les indices. Momentum, correction, niveau - ils ne changent pas ;))
Si vous travaillez avec vos mains, alors oui, les indicateurs ne sont pas nécessaires. Si seulement vous dessinez le MA, c'est pour faciliter la perception.
Mais un dispositif automatique ne peut se passer d'indicateurs. Il a besoin de l'information sous une forme digeste.
Au fait, est-ce que cela correspond à la définition d'un "indicateur" ?
C'est plutôt une condition). Mais ici.
x est déjà un indicateur. Le momentum est appelé)).