Les stratégies naïves des débutants. - page 14
Non, non, vous avez mal compris la structure de ma relation avec Max, il est venu lui-même me voir en privé, il a commencé à pleurer sur ses échecs en trading, que le MO ne fonctionne pas, que la couleur de la prochaine bougie est impossible à prédire, et qu'il n'y a pas d'implémentation de la machine de Reshetov sur python,je lui ai offert quelques livres de psychologie et il a craqué, il s'est mis à jurer comme le dernier des clochards, à dire qu'il avait couché avec ma mère et ainsi de suite, j'ai vraiment perdu la tête avec une telle inadéquation, le dialogue s'est arrêté alors, il m'a posté quelque chose et je ne l'ai même pas lu, j'ai peur de lui parler en privé
À mon avis, toute méthode dans laquelle un modèle est trouvé en collectant des statistiques est, par défaut, moins efficace qu'une méthode permettant de trouver un modèle en utilisant la logique.
Les statistiques passent avant tout, après tout. Choisissez des modèles qui fonctionnent à partir de 80 % de l'historique et vous ferez toujours des bénéfices. Le marché n'est souvent pas logique, ou plutôt il a sa propre logique, qui est différente de celle de 90 % des commanditaires. ))
Une stratégie doit VOUS convenir personnellement, ainsi que vos exigences en matière de profit et de risque. La machine ne peut pas déterminer le niveau avec lequel vous êtes à l'aise, et vous ne pouvez pas vous en passer.
Combien de stratégies proposez-vous d'essayer afin de trouver celle qui vous convient personnellement ? Et combien de temps devez-vous consacrer à l'essai de chacun d'eux ? )) Votre conseil est similaire à celui qui dit que si vous êtes millionnaire, voici un hobby pour le reste de votre vie ;))
Chers collègues, peut-être devrions-nous supprimer les inondations évidentes du fil de discussion ? Un essai sur le sujet serait clairement plus utile, qu'en pensez-vous ? un modérateur peut-il le faire ?
En fait, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. La plupart des stratégies (pas le MO), quel que soit leur fondement, quels que soient les indicateurs utilisés, sont à peu près équivalentes. Les principes de base sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons que quelques classes conventionnelles de stratégies. Il n'y a pas beaucoup de choix en général).
Le problème général de toutes les stratégies basées sur la logique est l'impossibilité de décrire et de systématiser tous les cas de manière algorithmique. C'est-à-dire que les transactions à perte dans ces stratégies sont minimisées en introduisant de plus en plus de nouveaux indicateurs, conditions et restrictions. Le système finit par devenir insupportable.
C'est ici que l'exploration des données (MOE, réseaux neuronaux, etc.) est vraiment nécessaire.