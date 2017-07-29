Les stratégies naïves des débutants. - page 19
Si vous avez réussi à gagner de l'argent sur deux MA, alors il n'y a vraiment rien de naïf dans cette stratégie. Mais pourtant, ce sont les débutants qui l'adorent.
Je ne sais pas si je dois le rayer de la liste des "naïfs" ou non...
Extrait d'un entretien avec Ed Seicott :
- Comment votre programme de négociation s'est-il comporté dans la pratique ?
- Le programme a bien fonctionné. Le problème était la direction, qui ne pouvait pas résister à l'envie de modifier les signaux du système. Je me souviens, par exemple, qu'une fois le programme a donné le signal d'acheter du sucre, qui coûtait 5 centimes à l'époque. Les patrons ont décidé que le marché était déjà suracheté et ont ignoré le signal. Lorsque le marché a continué à monter, une nouvelle décision a été prise pour acheter au premier repli de 20 points [100 points équivalent à 1 cent]. Mais le repli ne s'est pas matérialisé, et la décision a été changée en achat dès la première réaction de 30 points. Mais le marché s'est obstiné à monter sans un recul significatif, et les patrons ont changé le niveau de recul à 50 puis 100 pips. Finalement, lorsque le sucre était aux alentours de 9 cents, il a été décidé que le marché était haussier et qu'il valait donc mieux acheter avant que les prix ne montent beaucoup plus haut. Et à ce niveau, nous avons ouvert des positions longues dans les comptes gérés.
Comme vous pouvez le deviner, le marché a rapidement atteint un sommet. La direction a aggravé son erreur en ignorant également le signal de vente - et cela aurait pu être très rentable.
En raison de toutes ces interventions, l'affaire la plus rentable de l'année a fini par être perdue. En conséquence, au lieu du revenu annuel théorique de 60 %, bon nombre de clients se sont retrouvés avec une perte. Au final, ce comportement arbitraire a été l'une des principales raisons de mon départ.
...
- Quel était votre premier système de trading ?
- Mon premier système était une des variétés de moyennes mobiles de Doncian. J'ai utilisé ici une méthode de calcul de la moyenne exponentielle, qui a simplifié les calculs et, avec le temps, a pratiquement éliminé les effets des erreurs de calcul. C'était très nouveau à l'époque.
- Il découle de ce que j'ai dit du premier système qu'il y en a eu d'autres par la suite. Comment déterminez-vous que le système doit être modifié ?
- Les systèmes n'ont pas besoin d'être changés. L'astuce consiste à concevoir un système avec lequel vous êtes compatible en tant que trader.
Д. D. Schwager Exchange magiciens.
Très intéressant et révélateur. Merci pour cet exemple.
Ma conclusion :
1. les gens automatisent leurs décisions et entrent ensuite en conflit avec le logiciel qui les exécute. Droit de la psychologie.
2. En ce qui concerne la moyenne : il n'y a rien de naïf dans le fait d'être simple, mais conscient, en soi. Seule la confiance des débutants dans leur préparation et leur compréhension de ce qui se passe est naïve. Leur détermination insensée à prendre des décisions, leur perception prétentieuse du marché et leur incompétence arrogante.
Il faut les aider à se voir en leur donnant l'occasion de décevoir systématiquement leurs illusions dans la pratique afin qu'ils puissent grandir plus vite.
Des mots en or ! +1000 000 000
Les nouveaux venus ont besoin de psychologie, mais il n'est pas facile de travailler avec les nouveaux venus, certains sont tout simplement enragés. Nous pouvons combiner nos forces, je travaillerai sur la psychologie des nouveaux arrivants, et vous ferez le programme.
J'ai commencé par glisser. Beaucoup de gens ont commencé avec eux. Je pense que si je parviens un jour à utiliser les MA, ce sera la meilleure solution pour le trading.
Une stratégie naïve avec un indicateur réellement écrit.
Si le cours de clôture quotidien (ligne verte) se termine la journée au-dessus du sommet (ligne bleue), le jour suivant, lorsque le cours dépasse le sommet, vendez.
Si le prix de clôture quotidien (ligne verte) termine la journée en dessous du niveau bas (ligne rouge), le jour suivant, lorsque le prix est inférieur au niveau bas - achetez.
C'est une stratégie très naïve :
Oui, mais à partir de paires avec lesquelles l'euro est coté, par exemple EURAUD et AUDUSD.
L'idée de la stratégie est-elle la vôtre ?
Je ne sais pas si quelqu'un a publié une telle idée avant moi - je m'excuse de ne pas l'avoir lue et je ne me considère donc pas comme un plagiaire.